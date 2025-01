Vacilo em casa

Publicado em 22/01/2025 às 16:23

Alterado em 22/01/2025 às 16:23

Em uma competição tão longa e acirrada como o NBB, temos campeonatos dentro do campeonato. Isso porque pelo regulamento do NBB, 16 dos seus 18 times irão para os playoffs. Como já estamos no returno, a briga na parte debaixo da tabela está disputadíssima e qualquer erro pode ser fatal. Botafogo e Fortaleza estão nesse bolo e tiveram um jogo decisivo na segunda (20). O Botafogo jogava em casa e recebia um Fortaleza teoricamente abatido depois de perder na última bola para o R10 Score Vasco da Gama (75 a 74).

O jogo, como as duas equipes, teve altos e baixos. O Botafogo começou melhor. Com a combinação do jogo perto da cesta do pivô Alvinegro Alcassa, o atleticismo de Derrick e o jogo sólido de Queiroz, o Fogão parecia controlar a partida e aproveitar a inconsistência do Fortaleza. A maior preocupação da defesa era o pivô Renan Lenz. O veterano sempre teve um bom jogo de perímetro e neste não foi diferente. Os dois times tiveram uma queda acentuada no segundo período. Talvez pelo calor escaldante do Rio de Janeiro, os dois times tiveram aproveitamentos abaixo do que no primeiro quarto. Final do primeiro tempo e o placar ainda era favorável ao Botafogo: 37 a 35.

No terceiro período, Renan Lenz tomou conta do jogo. O jogador foi cruel na bola de 3 pontos (acertou 3 dos 4 arremessos tentados) e fechou o período com 13 pontos. Foi o seu período mais produtivo na partida. Isso foi fatal para o Botafogo. Sem os pontos de Renan, o alvinegro teria emplacado uma corrida e poderia ter decidido a partida. O placar marcava 56 a 56 no final do terceiro período. Com um ataque bem mais equilibrado com diversos jogadores contribuindo (Enzo Ruiz com 8 pontos, Orresta com 7, Renan com 4), o time do técnico Espiga disparou no placar e marcou 27 pontos no derradeiro período. Placar final: Fortaleza 83 x 74 Botafogo.

Uma derrota duríssima para o time do técnico Seba Figueiredo, que viu justamente o Fortaleza encostar na tabela com a mesma campanha de 6 vitórias e 16 derrotas. O Botafogo é o 16º e o Fortaleza está na 17ª posição. Em outro resultado importante para os times da parte debaixo da tabela, o Pato Basquete venceu o lanterna Caxias por 78 a 65. Se o Caxias tivesse vencido essa partida, o time chegaria mais motivado para o seu próximo compromisso: justamente o Botafogo, rival direto.

O Botafogo precisava dessa vitória para ter um caminho mais tranquilo para os playoffs. Agora terá que buscar resultados fora de casa. A partida contra o Caxias, em Caxias do Sul, será fundamental para o time de General Severiano não passar aperto para garantir a sua vaga nos playoffs como ocorreu no ano passado. Esse jogo ocorrerá daqui a 16 dias, no dia 6 de fevereiro, quinta-feira, devido a disputa do Super 8 na próxima semana.