Previsões e expectativas para 2025: R10 Score Vasco da Gama

Publicado em 10/01/2025 às 15:23

Alterado em 10/01/2025 às 15:23

Esta é a terceira parte de uma série de recapitulações dos times cariocas na temporada e da NBA. Já falamos de Botafogo e Flamengo, é a vez do R10 Score Vasco da Gama..

Raio-x até o momento:

Posição no NBB: 7º colocado

Campanha: 10 vitórias / 8 derrotas

Líderes:

Pontos: Marquinhos - 15.5 pontos por partida

Rebotes: Paulichi - 7.3 rebotes

Assistências: Jamaal - 4.6 assistências

Quinteto titular: Eugeniuz, Marquinhos, Scheuer, Jamaal, Paulichi

Principais reservas: Eddy, Humberto

Técnico: Léo Figueiró



O técnico Léo Figeiró continua a parceria com Jamaal nesta temporada Foto: Mauricio Almeida/Vasco)

O que a temporada conta até agora: O R10 Score Vasco da Gama chegou na temporada 24/25 querendo mostrar que o ano passado não foi “sorte” a sua boa colocação no NBB 23/24 (quarto colocado). O primeiro passo foi a manutenção de jogadores importantes como Eugeniuz e Paulichi, atletas que o mercado estava de olho. Se o time perdeu Cauê Verzola na armação, ganhou um tremendo reforço com Jamaal (ex-Botafogo) e Eddy (ex-Pinheiros). O grande nome do projeto continua sendo Marquinhos, que sofreu com lesões no turno.

O Vasco foi um dos times que sofreu com a alta competitividade do NBB atual. Times como Brasília e União Corinthians subiram de produção e Franca oscilou, o que fez com que o Vasco lutasse até o último jogo para se classificar para o Super 8. Mesmo com mudanças importantes na armação e Marquinhos fora, o time conseguiu boas vitórias, como contra o líder KTO Minas (81 a 64), mas as derrotas contra o União Corinthians (81 a 79), Mogi (66 a 65) e Botafogo (68 a 66) atrapalharam o Vascão a conseguir uma posição mais confortável no primeiro turno. O time ainda tem questões quando enfrenta times altos. Scheuer ajuda neste quesito, mas preocupa em uma possível série longa nos playoffs.



Expectativas

A mais realista para o restante da temporada: Semifinal do NBB

Exceder as expectativas: Vencer o Super 8 e classificar para a BCLA

Expectativa dos sonhos: Vencer o Super 8 e/ou o NBB, garantir a vaga na BCLA vencendo o Flamengo em todas as eliminatórias.



Trunfo para o restante da temporada: Marquinhos. O veterano ala ainda é um dos melhores jogadores em atividade no país e exerce uma liderança dentro e fora de quadra. Com Marquinhos saudável, o R10 Score Vasco da Gama tem chance de criar estragos nesta temporada 24/25. E o primeiro pode ser contra o arquirrival Flamengo na Copa Super 8.