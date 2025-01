Previsões e expectativas para 2025: Flamengo

Publicado em 08/01/2025 às 13:50

Alterado em 08/01/2025 às 13:55

Foto 1:O Flamengo de Gallizzi tem desafios importantes em 2025(crédito: Gilvan de Souza / CRF)

Este é o segundo post da série de recapitulações dos times cariocas na temporada e da NBA. Anteriormente, tivemos as previsões e expectativas do Botafogo. Hoje vamos nos focar no Flamengo.

Raio-x até o momento:

Posição no NBB: 2º colocado.

Campanha: 15 vitórias / 4 derrotas.

Líderes:

Pontos: Jordan Williams - 13.4 pontos por partida.

Rebotes: Ruan - 6.1 rebotes.

Assistências: Alexey Borges - 8 assistências.

Quinteto titular: Siewert, Shaq Johnson,Ruan, Alexey Borges e Gui Deodato.

Principais reservas: Franco Balbi, Jordan Williams.

Técnico: Gustavo de Conti.



Gustavo de Conti comanda o renovado Flamengo na busca por mais títulos Foto: Paula Reis/CRF



O que a temporada conta até agora: O Flamengo começou a temporada 24/25 com feridas abertas. O time, a torcida e a comissão técnica sentiram muito a baixa performance nas finais do NBB. Com isso, o Flamengo viu seu atual arquirrival, Franca, vencer em seus domínios mais uma vez e conquistar o tricampeonato do NBB. O rubro-negro ainda perdeu o ídolo Olivinha, ou seja, lá se foi aquela ligação direta com a arquibancada. Saíram Gabriel Jaú e Didi e chegaram Alexey Borges, Shaq Johnson, Jordan Williams, Gallizzi e Ruan Miranda.

Os primeiros meses foram de formação da equipe e tivemos bons momentos do rubro-negro. E não foram poucos. Destacamos as partidas contra o Franca, uma vitória incontestável por 88 a 65, e as partidas contra o Brasília (vitória 90 x 84) e o Boca Juniors pela BCLA (70 a 69 para o Fla). Porém, o time oscilou e teve derrotas, em casa, complicadas como para o Corinthians (83 a 70) e a mais preocupante de todas, para o São José, 89 a 82, no final de 2024. Para um time que tem quase a obrigação da vitória, nesse momento da temporada o Flamengo já teria que ter atingido aquele equilíbrio de “vencer as partidas que tem que vencer e é competitivo nas partidas duras”. A partida contra o São José mostrou que o time ainda não chegou neste ponto. O Super 8 pode ser o divisor de águas da temporada. A “Copa NBB” não pode ser o título mais “sexy”, mas se o Flamengo vencer o Vasco na estreia e os possíveis confrontos com Franca e Minas, pode embalar de vez. Se não…..

Expectativas

A mais realista para o restante da temporada: Vencer um dos 3 grandes desafios da temporada (Super 8, NBB ou BCLA).

Exceder as expectativas: Vencer duas competições.

Expectativa dos sonhos: Vencer as 3 competições (Super 8, BCLA, NBB), com vitórias sobre o Franca nas 3 competições e ao final do NBB, assinar com um jogador da seleção como Bruno Caboclo.



Alexey Borges é o grande trunfo do rubro-negro Foto:Adriano Fontes/CRF

Trunfo para o restante da temporada: Alexey Borges. O armador do Flamengo é o motor do time e vem crescendo de produção durante a temporada. Se Shaq Johnson Sr. conseguir ficar livre das lesões, Borges pode ter o trabalho de pontuar facilitado.