Previsões e expectativas para 2025: Botafogo

Publicado em 06/01/2025 às 18:18

Alterado em 06/01/2025 às 18:18

Sifontes do Botafogo chegou se destacando no final de 2024 Foto: @foto_wallacelima/BFR

Feliz 2025! Se para nós, civis, o ano começa no dia 1 de janeiro, para os times do NBB e da NBA, este momento é quase metade da temporada. Mesmo estando na metade do “livro” que é a temporada regular, não é por isso que não podemos ter recomeços, reencontros e surpresas. Começando hoje e durante esta semana, iremos fazer um balanço do meio da temporada dos times cariocas no NBB e algumas previsões e expectativas para o restante da temporada. Claro que teremos o mesmo tratamento para a NBA, mas aqui a coisa será mais focada na liga como um todo, e não um time apenas.

Introdução feita, vamos começar a série pelo Botafogo.

Raio-x até o momento:

Posição no NBB: 16º

Campanha: 6 vitórias / 12 derrotas.

Líderes:

Pontos: Sifontes - 17.8 pontos por partida.



Rebotes: Alcassa - 5.9 rebotes.



Assistências: Sifontes - 7.3 assistências.

Quinteto titular: Fred Thomas, Queiroz, Alcassa, Pecos, Sifontes ou Derick.

Principais reservas: Matheusinho, Felipe Motta.

Técnico: Seba Figueiredo.



O técnico do Botafogo, Seba Figueiredo, 'joga' junto com o time sempre Foto: @foto_wallacelima/BFR

O que a temporada conta até agora: O Botafogo começou a temporada fora de casa e logo com duas vitórias sobre Mogi e São José, o que animou a torcida. Era um prenúncio de que a temporada passada, na qual o time chegou a ficar um mês sem vencer, tinha ficado para trás. Porém, um time em formação oscila e o Botafogo oscilou bem na temporada. Se foi competente para vencer o Fortaleza fora de casa, não conseguiu vencer o Caxias no Tijuca, partida que deveria ter vencido. Foi no jogo seguinte que veio a primeira vitória em “casa” (ainda no Tijuca) nos últimos segundos contra o R10 Score Vasco da Gama com uma cesta sensacional de Matheusinho.

O Botafogo atual teve dois grandes trunfos que mostram crescimento no projeto do basquete. O primeiro foi a contratação do técnico Seba Figueiredo (ex-São José) que “joga” junto com o time em toda partida. Figueiredo “canta” todas as jogadas e é visto sempre cobrando os jogadores nas partidas. O outro trunfo desse novo Botafogo é sua capacidade de se adaptar rápido a situações. Se um jogador não deu certo, como foi o caso de Jeff Speelman, vamos verificar as oportunidades do mercado. Foi em um desses movimentos que o Fogão trouxe o Venezuelano Sifontes, um craque de bola. Em um mês de Botafogo, ele já é seu líder em pontos e assistências. Outra boa contratação foi o ala Queiroz (ex-Minas) que ajuda bastante no problema histórico de tamanho que o time tinha.

Expectativas

A mais realista para o restante da temporada: Classificação para os playoffs entre a 13 a 16 posição.

Exceder as expectativas: Classificação para os playoffs com mando de quadra e participação na Sul Americana em 2025/206.

Expectativa dos sonhos: Classificação para os playoffs vencendo o Flamengo na primeira fase, e participação na Sul Americana em 2025/206.



O ginásio Oscar Zelaya é a casa do Botafogo e um dos trunfos para o restantes da temporada Foto: @foto_wallacelima/BFR

Trunfo para o restante da temporada: o ginásio Oscar Zelaya! O Botafogo se viu sem sua casa no turno do NBB e isso pode ter tido uma influência em resultados como a partida contra o União Corinthians, Caxias. O returno tem 3 partidas em casa, Unifacisa, Fortaleza e Pato, que são fundamentais para as pretensões do time.