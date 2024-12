Publicado em 13/12/2024 às 16:20

Nesse 12 de dezembro de 2024, o basquete nacional perdeu um dos seus maiores jogadores: Amaury Pasos. Amaury foi bicampeão mundial em 1959, em Santiago, e em 1963, no Rio de Janeiro, vice-campeão mundial em 1954, e medalhista de bronze em duas olimpíadas: 1960, em Roma, e 1964, em Tóquio.

Filho de argentinos que imigraram para o Brasil, Pasos nasceu em São Paulo em 11 de dezembro de 1935. Aos 16 anos, chegou a jogar vôlei pelo Paulistano, mas foi no clube Tietê que o técnico do time de basquete Oscar Guaraná viu o potencial em Amaury e o levou para a modalidade.

Além de jogar no Tietê (1951 a 1957) e no Sírio (1958 a 1965), Pasos jogou no Corinthians (1966 a 1972) com lendas como Ubiratan, Rosa Branca e Wlamir Marques. Sua carreira como jogador se encerrou nesse timaço do Corinthians, em 1972. Chegou a jogar golfe como hobby.

Foi MVP das duas finais de campeonato mundial que o Brasil venceu, e assim como Oscar Schmidt chegou a ter um convite para jogar na NBA da década de 60, e recusou porque priorizava a seleção brasileira.

Amaury foi eleito em 1991 um dos 50 maiores jogadores de todos os tempos pela Fiba, e em 2007 entrou para o Hall da Fama da entidade.

Seus 16 anos na seleção brasileira são considerados os anos de ouro da seleção.