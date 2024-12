Fechando bem a semana

Publicado em 09/12/2024 às 12:41

Alterado em 09/12/2024 às 12:41

Faltava somente um jogo da complicada tabela da última semana para o Flamengo e era pedreira. O Caixa Brasília Basquete vinha de 9 vitórias e mantém um respeitável 4º lugar na tabela do NBB. O rubro-negro soube espantar o cansaço e um primeiro quarto que deixou a desejar na defesa para vencer com mais uma boa atuação o time do planalto central por 90 a 84, no sábado (7) no Maracanazinho.

Foi um Flamengo aplicado, ligado o tempo todo que soube construir essa vitória. E quem comandou o time, novamente, foi o armador Alexey Borges. O jogador foi o líder dos dois lados da quadra, e terminou a partida com mais um duplo-duplo, 12 pontos e 11 assistências. O Flamengo precisou mesmo de cada um destes números de Alexey para vencer. O Brasília do técnico Dedé Barbosa não está no topo da tabela por nada. Além de contar com jogadores com passagens importantes no NBB, como David Nesbitt (ex-Paulistano, Flamengo, Minas e Unifacisa) e Anderson Rodrigues (ex-Bauru), o time do planalto central tem um pontuador nato em Anton Cook, cestinha da partida com 28 pontos.

O Brasília começou melhor no primeiro quarto e castigou o Flamengo com arremessos de 3 pontos. Com Nesbitt em quadra, o Brasília “abre” mais a quadra, já que o pivô tem o arremesso triplo como arma. Neste quarto, foram 8 bolas convertidas pelo Brasília e placar de 28 a 26 para os visitantes. No segundo quarto, o Brasília não manteve o ritmo e marcou apenas 13 pontos com um baixíssimo aproveitamento dos arremessos de quadra (28% - 2/7) e 3 pontos. Mesmo assim, o placar estava apertado (Flamengo 41 a 39 Brasília) quando os dois times desceram para o vestiário no intervalo do primeiro para o segundo tempo.

O time de Gustavo de Conti voltou para o terceiro quarto disposto a resolver o jogo no terceiro período. Utilizando bastante o pivô Gallizzi, o Flamengo castigou o garrafão do Brasília e entrou no quarto e decisivo período vencendo por 9 pontos, 67a 56. No quarto período, Alexey comandou as ações com 4 assistências e a torcida do Flamengo viu um pouco do que se espera de Shaq Johnson Sr. O Americano teve uma boa atuação no último quarto com 7 pontos, e lembrou o jogador decisivo que passou pelo Minas. Resultado Final: Flamengo (2º lugar com 12V-3D) 90 a 84 Caixa Brasília Basquete (4º lugar com 9V - 4 D).

O próximo compromisso do Flamengo é pela competição internacional, BasketBall Champions League Américas - BCLA, no domingo(15) às 19:40 no Tijuca Tênis Clube.

******

Nesta segunda, dia 9, tem programa imperdível para quem curte basquete de rua. A famosa pelada Payback (Link aqui) recebe a estrela do “streetball” Matt Kiatipis. Não vai faltar desafios um-contra-um e muito “trash talk”. A pelada da Payback ocorre a partir das 18:30 na Praça Cláudio Coutinho, no Leblon.

