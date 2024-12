Pronto para produção

Publicado em 05/12/2024 às 17:23

Na temporada passada, a NBA lançou um novo campeonato durante a temporada regular. Nascia assim o “Torneio durante a temporada”, ou “in-season Tournament”, a popular Copa NBA. Se no ano passado a Copa ficou marcada pelo confuso regulamento, as extravagantes quadras e a vitória do Lakers de Lebron James, este ano a coisa mudou.

A primeira e mais acertada correção foi chamar de Copa NBA mesmo. O nome anterior era complicado, e o popular “pegou”. Outro ponto que deu muito certo foi a entrega dos times para o campeonato. Os jogos foram definitivamente muito bons, chegando nos derradeiros dias de disputa de grupos com a classificação em aberto.

Somente para recapitular o que é essa NBA CUP. A Copa é composta por duas etapas: fase de grupos e eliminatórias com final. Todos os 30 times foram distribuídos aleatoriamente em grupos de cinco dentro de suas conferências, com base nos recordes de vitórias e derrotas da temporada regular de 2023-24. A disputa começou na terça-feira, 12 de novembro, e terminou nesta última terça-feira, 3 de dezembro. Cada time jogou quatro partidas designadas da fase de grupos nas 'Noites da Copa' – uma partida contra cada adversário do seu grupo, com dois jogos em casa e dois fora de casa.



Os grupos da NBA CUP Imagem: NBA

Oito times avançam para a fase eliminatória: o time com a melhor classificação nos jogos da fase de grupos, em cada um dos seis grupos, e dois 'wild cards' (o time de cada conferência com o melhor recorde nos jogos da fase de grupos, que terminou em segundo lugar em seu grupo). A fase eliminatória será composta por jogos de eliminação única nas Quartas de Final (realizadas nos mercados das equipes da NBA na terça-feira, 10 de dezembro, e na quarta-feira, 11 de dezembro) e nas semifinais e na final (realizadas em Las Vegas, em 14 e 17 de dezembro, respectivamente). As equipes da fase eliminatória disputarão um prêmio em dinheiro e o troféu do campeonato da NBA Cup. O valor pago pelo campeonato não é nada desprezível. Para o time vencedor, cada jogador receberá 515 mil dólares. Um belo bônus de Natal!

Estes são os classificados:



Conferência Leste

Milwaukee Bucks (Leste #1, Vencedor grupo B)

New York Knicks (Leste #2, Vencedor grupo A)

Atlanta Hawks (Leste #3, Vencedor grupo C)

Orlando Magic (Leste #4, “Wild Card”)

Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder (Oeste #1, Vencedor grupo B)

Houston Rockets (Oeste #2, Vencedor grupo A)

Golden State Warriors (Oeste #3, Vencedor grupo C)

Dallas Mavericks (Oeste #4, “Wild Card”)

Mavs e Magic se classificaram como os melhores segundo colocados.

Os confrontos estão definidos:

Quarta-feira - 10 de dezembro

Bucks vs Magic - 21h

Thunder vs. Mavs - 23h30

Quinta-feira - 11 de dezembro

Hawks vs. Knicks - 21h

Warriors vs. Rockets - 23h30

Ano passado, pareceu um teste, uma experimentação. A NBA CUP amadureceu muito rapidamente e já entregou muita emoção neste começo de temporada. Ou seja, o que estava em desenvolvimento já subiu para a produção. Semana que vem será imperdível para o fã da NBA!