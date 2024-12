Quase no ponto

Publicado em 02/12/2024 às 17:18

O sábado (1) era quase todo alvinegro no Rio de Janeiro. Quase. Isso porque, no Maracanãzinho, o NBB trazia todas as suas cores na disputa entre os líderes do campeonato: KTO, Minas e Flamengo. O time mineiro prevaleceu sobre o rubro-negro pelo placar de 81 a 70, mas, no cômputo geral, foi um jogo animador para o time da Gávea. Vamos aos motivos.



O jogo surpreendeu logo no primeiro período. Os dois times chegaram com uma intensidade altíssima, e nem parecia que vinham de uma semana parada devido à "data FIBA" e aos dois jogos da Seleção Brasileira. Outra surpresa foi Shaq Johnson Sr. começar no quinteto titular do Flamengo. O americano, uma das maiores contratações do time para a temporada, se lesionou e ficou duas semanas fora. Com os dois times afiados, Alexey, pelo lado do Flamengo, e Paranhos (como sempre, muito bem) começaram com tudo, e o primeiro quarto passou voando, embalado pelo bom basquete praticado. Para coroar o período, Alexey acertou uma bela cesta no zerar do cronômetro, levantando o Maracanãzinho.



Os times trocaram “jabs” até o 3º período, quando o placar marcava 58 a 57 para o Flamengo. Foi neste momento que o Flamengo começou a se perder nos detalhes. Nos segundos finais do terceiro quarto, o Fla desperdiçou 4 pontos preciosos: dois em lances livres perdidos pelo pivô Gallizzi e outro em um arremesso errado do armador Alexey. Sem Gui Deodato, que teve minutagem restrita devido a uma lesão, o Flamengo contou com Shaq Johnson no período decisivo, mas ele ainda não está em sua melhor forma. Logo no início do 4º quarto, Johnson acumulou dois desperdícios de bola e duas faltas, comprometendo sua atuação. Porém, nada que justifique preocupação, afinal, o jogador está voltando de lesão.

Veja os melhores momentos:





Enquanto o Flamengo tropeçava nos detalhes, o excelente elenco do Minas, o líder do NBB, soube aproveitar. Montero foi o grande carrasco no perímetro e, no final, a dupla Montero e Holloway abriu vantagem no placar. Scott Machado, ex-Flamengo, fechou a partida com uma bela cesta de 3 pontos. Placar final: 81 a 70. Liderança consolidada para o KTO Minas, que garantiu o mando de quadra na Copa Super 8. Montero foi o cestinha do Minas, com 17 pontos, enquanto Alexey liderou o Flamengo, com 24 pontos e 6 assistências.



Apesar da derrota no sábado, o Flamengo mostrou uma clara evolução. Os dois primeiros quartos foram animadores, e é importante lembrar que o time não contou com um de seus líderes, Gui Deodato, e Shaq Johnson Sr. ainda está ganhando ritmo. Se o Flamengo melhorar seu aproveitamento de arremessos (32% na partida) e o controle da bola (14 desperdícios), poderá atingir seu ápice nos momentos decisivos da temporada.



O KTO Minas permanece no Rio e encara o Botafogo na segunda, dia 2 de dezembro, às 20h, no Tijuca Tênis Clube.