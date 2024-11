A primeira em casa

Publicado em 17/11/2024 às 12:54

Alterado em 17/11/2024 às 12:54

Matheusinho do Botafogo fez um duelo emocionante com Jamaal do R10 Score Vasco da Gama Foto: Wallace Lima/BFR

Botafogo e R10 Score Vasco da Gama realizaram um jogo bem disputado nessa sexta (15), no Tijuca Tênis Clube. O Botafogo conseguiu sua primeira vitória jogando no Rio de Janeiro, por 68 a 66, sobre o tradicional adversário. O jogo teve torcida única do Botafogo.

O primeiro quarto foi dominado pelo Botafogo. Possivelmente, devido ao cansaço do R10 Score Vasco da Gama. O time de São Januário está exatamente no meio de uma maratona de jogos desgastantes. Na terça-feira, dia 12, o Vasco jogou com o Pato Basquete em Pato Branco (vitória Vascaína por 84 a 76) e já estava em quadra na sexta, vindo de viagem longa. O Botafogo vinha de 3 derrotas. A mais recente ocorreu na última quarta-feira (13) contra o Flamengo, por 91 a 67. Com Pecos distribuindo bem o jogo e boa participação de Speelman. Foi um dos melhores primeiros períodos do Fogão, que fechou por 21 a 11.

Melhores momentos do jogo

Porém, do outro lado, no R10 Score Vasco da Gama, talento é que não falta. E talento bem conhecido pelo Botafogo. Claro que estamos falando do técnico Léo Figueiró e do armador Jamaal. Figueiró acertou a defesa marcando por zona, e o Botafogo entrou em seu conhecido parafuso no ataque. Foram diversos arremessos precipitados e erros simples. Enquanto isso, Jamaal resolveu tomar conta do jogo e marcou 12 dos seus 21 pontos neste quarto. Foi uma avalanche Vascaína que venceu o quarto por 19 a 9. Os times desceram para os vestiários empatados em 30 a 30

O terceiro quarto começou com o Vasco indo com tudo para fechar o jogo. O técnico Alvinegro, Sebastian Figueredo, passava instruções para acertar sua defesa, mas Eugeniuz fazia estragos atacando a cesta. Foi aí que Matheusinho entrou na partida. O armador do Botafogo esquentou de vez e tomou conta da partida. Infelizmente, a arbitragem começou a interferir diretamente no jogo. Ao marcar a terceira e quarta faltas de Jamaal, sendo a última muito discutível, o Vasco foi visivelmente prejudicado. Cabia ao Botafogo aproveitar que Jamaal teria a minutagem controlada.

O quarto período foi emocionante. 3 jogadas foram decisivas. A primeira, uma de 4 pontos (cesta de 3 e falta) sobre Fred Thomas do Botafogo. A segunda, a quinta e última faltas cometidas por Jamaal. Méritos para Matheusinho, que conseguiu arrancar essa falta de ataque em um encontrão com o armador Vascaíno. E por fim, a derradeira cesta de Matheusinho, que aproveitou o rebote defensivo do lance-livre de Eugeniuz, e com apenas 4.6 segundos atravessou a quadra e fez a cesta nos milésimos de segundos finais.

Os 700 torcedores presentes explodiram junto com o time Botafoguense.

Placar final de 68 a 66 e o Botafogo reencontra o caminho das vitórias. Já o R10 Score Vasco da Gama não tem muito tempo para lamentar a derrota. O time volta à quadra em São Januário neste domingo (17) para enfrentar o complicado Corinthians de Elinho.