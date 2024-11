Cuidado nos detalhes

Publicado em 08/11/2024 às 16:23

Alterado em 08/11/2024 às 16:23

Arthur Pecos, do Botafogo, ataca a cesta, observado por Duane Johnson, do Ceisc/União Corinthians Foto: Wallace Lima / Botafogo

Botafogo e Ceisc/União Corinthians fizeram, nessa quarta-feira (6), no Tijuca Tênis Clube, um duelo entre um projeto nascente e talentoso e um projeto de continuidade e coletividade. No final, venceu quem errou (muito) menos. Placar final: 80 a 71, e o União Corinthians (3º colocado – 4 vitórias e 1 derrota) crava sua quarta vitória seguida, mantendo-se no pelotão da frente do NBB 17. O Botafogo está na 12ª colocação com 3 vitórias e 5 derrotas.



O Botafogo começou melhor, concentrando o ataque no garrafão com o pivô Mathias, que levou vantagem sobre Dikembe, do União Corinthians. A defesa alvinegra também fazia um bom trabalho, contendo o principal pontuador do time adversário, Duane Johnson. No segundo período, porém, a situação se desestabilizou. O time do Botafogo pareceu perder o foco em quadra e desperdiçou diversas cestas fáceis. Contra um adversário entrosado e consciente de suas ações, isso foi fatal.

A jogada que simboliza a falta de concentração do Botafogo foi o lance-livre de Veríssimo. O jogador do União errou o arremesso, e três jogadores do Botafogo ficaram apenas observando a bola quicar à frente deles. Dikembe pegou o rebote e fez um belo passe para Jony, que marcou uma cesta de 3 pontos, resultando em um "lance-livre de 4 pontos" . Veja o lance:



Mesmo com esse deslize no segundo período, o jogo ainda estava aberto ao final do primeiro tempo. O placar marcava 43 a 40, e bastava ao Botafogo melhorar um pouco sua pontaria para conseguir sua primeira vitória no Rio de Janeiro. Mas o oposto aconteceu. O ataque converteu apenas 36% dos arremessos (14/44), enquanto Duane Johnson finalmente entrou no jogo. Uma bela cesta de 3 pontos de Felipe Motta no final do terceiro período deu um gás ao time, mas acabou sendo praticamente o último suspiro.



Veja os melhores momentos do jogo:

Johnson assumiu de vez as rédeas da partida no quarto período, enquanto o ataque do Botafogo desmoronou. O time marcou apenas 15 pontos no último período, o que selou a vitória do time do Sul. O cestinha da partida foi Duane Johnson, com 25 pontos, e pelo lado do Botafogo, Novas Mateo fechou com 18 pontos.

"O União Corinthians vem de uma sequência muito boa, tem atletas de qualidade e mereceu a vitória. Mas, para vencer partidas como essa, precisamos melhorar nossa defesa, principalmente no pick and roll e na transição. Quando descuidamos, acabamos levando muitos pontos, o que torna a vitória muito difícil", comentou o técnico do Botafogo, Sebastian Figueredo, ao final da partida.



Ele tem razão. Apesar de o União estar mais estruturado, o Botafogo possui jogadores atléticos como Derrick e Fred Thomas. Com uma atuação um pouco melhor, talvez a primeira vitória em casa pudesse ter chegado.