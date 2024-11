Curiosa mistura

Publicado em 05/11/2024 às 15:54

Alterado em 05/11/2024 às 15:54

Times com menor orçamento no NBB tendem a ser bem parecidos. Normalmente, um núcleo jovem com um ou outro veterano e algum estrangeiro para ser o desafogo de alguma função específica. Um bom pontuador, quase sempre.



O Caxias do Sul inverteu um pouco essa lógica. Talvez por uma oportunidade de trazer um dos jogadores mais icônicos da história do NBB e misturado com uma certa liberdade esportiva, já que não tem rebaixamento, o time do sul do país formou um dos mais curiosos times da história do NBB. O time tem o trio de veteranos com Betinho (35 anos), Larry Taylor(44 anos) e Shamell(44 anos), do outro um grupo bem jovem com Léo Craveiro (22 anos), Vini Chagas (23 anos) e Fabrizzio (22 anos). Individualmente, esses jogadores poderiam ser importantes como peças em outros times. Betinho, por exemplo, continua sendo um dos melhores pontuadores em atividade por aqui. Jogando todos juntos, a coisa não tem funcionado.



E foi exatamente essa mistura que chegou no Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo, no Tijuca Tênis Clube, na noite de segunda (4). O time Rubro-Negro liderou de ponta-a-ponta com Gui Deodato iniciando os trabalhos no primeiro quarto, e Ruan sendo fundamental em pontuar perto do garrafão. Betinho do Caxias foi o líder de pontos com 14, mas a atuação pode ter ficado comprometida devido a um encontrão que o jogador do Caxias sofreu no terceiro período. O jogador estava visivelmente com um forte incômodo na região das costelas, e teve que ir para o banco.



O Flamengo chegou para resolver o jogo no terceiro período. Como esperado, o técnico do Caxias do Sul, Rodrigo Barbosa, veio com o trio Betinho, Larry e Shamell para tentar uma corrida. Não deu. O armador Franco Balbi, do Flamengo, entrou no jogo de vez e comandou as ações. Para complementar, Jordan Williams foi decisivo com 2 roubos de bola e cestas. Placar final de 84 a 55 para o time de Gustavo de Conti. Williams do Fla foi o cestinha, com 17 pontos.



O Flamengo tem um mês de novembro complicado, com jogos com os times na ponta da tabela. Serão jogos contra São Paulo, na próxima quinta (7), o poderoso Franca no dia 16, e por fim o KTO Minas, no dia 30. E ainda tem o clássico com o Botafogo, no dia 13. Em entrevista no final do jogo, o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, comentou que “O time está melhorando a cada jogo. O jogo com o São Paulo será um grande teste, com um time que está conosco na liderança e ataca muito bem.”.

O Flamengo não contará, pelo menos por duas dessas semanas, com o ala Shaq Johnson Sr., que se recupera de lesão.



Por fim, o Caxias do Sul pode não trazer resultados em quadra, mas é um dos times mais curiosos de se assistir pelo NBB. Shamell ainda tem alguma lenha para queimar e, em algum momento nesta temporada, o jogador terá seu jogo com 20 a 30 pontos. Como sempre fez, e pelo visto continuará fazendo.