equilíbrio

Publicado em 27/10/2024 às 12:02

Alterado em 27/10/2024 às 12:02

Raul Neto (número 19) do Pinheiros observa a disputa pelo rebote com Gallizzi do Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A semana começou com uma expectativa alta para a torcida do Flamengo. No domingo, dia 19 de outubro, o Flamengo venceu bem o Mogi pelo placar de 114 a 66 (confira aqui) e tinha pela frente dois jogos complicados com Corinthians e Pinheiros.

Como os dois jogos aconteceriam no Maracanãzinho, os primeiros do time no Rio e com sua torcida, o cenário parecia favorável. Parecia. Na última quinta-feira (17), na partida contra o Corinthians, o rubro-negro abusou de errar no ataque (o time acertou apenas 6/27 arremessos de 3 pontos) e não soube acertar as trocas na defesa. O resultado foi uma derrota possível, mas não esperada, pelo placar de 83 a 70. A primeira do time nesta temporada. Foi um baile do armador corintiano Elinho, que comandou o ataque do Timão com 13 assistências, e teve Melvin Johnson (24 pontos), Vitão (21 pontos) como seus maiores pontuadores.

Confira os melhores momentos

Para o jogo deste sábado (26), a vitória sobre o Pinheiros era de suma importância para diminuir a temperatura no time e no técnico Gustavo de Conti. O time do Jardins recebeu um reforço e tanto em Raul Neto, o Raulzinho. Logo na estreia, na última segunda-feira, contra o Vasco, Raulzinho surpreendeu e teve uma atuação muito boa (11 pontos e 2 assistências e 4 rebotes em apenas 18 minutos em quadra) na vitória de 65 a 62 sobre o Cruzmaltino. Na quinta-feira, dia 24, foi a vez do Botafogo conferir toda a habilidade do armador da seleção brasileira. Novamente, foram apenas 20 minutos. O suficiente para Neto marcar 12 pontos e 6 assistências, e mais uma vitória (80 a 67).

Contra o Flamengo, Raulzinho “derreteu” a defesa rubro-negra com suas infiltrações e excelentes decisões em quadra. O drible que Raulzinho deu em Jhonatan Luz no final do segundo período impressionou até mesmo a torcida do Flamengo.

Falando no Rubro-negro, o time caminhava para um resultado parecido com o jogo de quinta. O roteiro era o mesmo. Por 3 períodos, o Flamengo até defendeu bem, preparou bem as jogadas, teve arremessos livres e não converteu em pontos. Com Shaq Johnson e Alexey em mais um jornada apagada, coube a jogadores conhecidos da torcida levar o time à vitória. O pivô Ruan, recém-chegado da G-League, teve participação fundamental com seus 10 pontos e luta constante por rebotes (13 no total), e manteve o time perto do placar para que, no quarto período, Franco Balbi e Gui Deodato resolvessem a parada. Balbi estabilizou o ataque, e Gui Deodato (15 pontos - 4/8 de três pontos) foi o responsável por virar a partida com duas cestas de 3 pontos e fechar o jogo por 66 a 61. Pelo lado do Pinheiros, Raulzinho sentiu um desconforto e jogou pouco nos últimos 2 quartos. O jogador do Pinheiros fechou a partida com 15 pontos e 8 assistências.

Em entrevista após a partida, o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, comentou que “O jogo mostrou a força mental da equipe. Mentalmente, a equipe saiu fortalecida para a temporada”.

Quem acompanha o time de basquete do Flamengo espera que essa força encontrada seja o que o time precisava para encontrar o equilíbrio de ter um bom ataque além da boa defesa.