Inimigo meu

Publicado em 23/10/2024 às 15:21

Alterado em 23/10/2024 às 15:21

Perder em casa, depois de vir de duas partidas muito bem disputadas fora, é chato. Perder tendo um ex-ídolo como protagonista do time adversário é bem chato. Perder porque o time repetiu velhos e complicados maus hábitos é muito, mas muito chato mesmo. A derrota de ontem, 22 de outubro, que o time de basquete do Botafogo sofreu para o Corinthians, com placar final de 73 a 58, infelizmente, lembrou os momentos mais complicados do Alvinegro na temporada passada.

O roteiro, a torcida alvinegra que acompanha o basquete, conhece bem. O time começa bem, intenso e competitivo, até que cai em aproveitamento no ataque no segundo e terceiro quartos, e fecha o jogo com uma intensidade absurda, mas tardia. Ontem, o Botafogo até começou bem, empatando o primeiro período com o Corinthians de Elinho e Melvin Johnson, por 15 a 15. Cabe ressaltar que os dois times tiveram aproveitamento de arremessos de quadra bem abaixo neste período (Botafogo com 26% e Corinthians com 35%). No segundo período, começa o tormento do Fogão. Isaac Thornton, grande destaque do Botafogo na temporada passada, começou a esquentar e entrou na partida de vez. Nos dois períodos seguintes, Johnson (21 pontos) e Thornton (22 pontos) infernizaram a torcida do Botafogo. No último quarto, o Botafogo até ensaiou uma reação, mas os 20 pontos de vantagem construídos pelo Corinthians pesaram. Final de partida no Tijuca Tênis Clube e primeira derrota do Botafogo neste NBB (campanha 2V-1D). Não dá tempo para desanimar e cabe ao técnico Sebastián Figueredo e seus comandados deixar a partida contra o Corinthians para trás, junto com os velhos hábitos.

O Fogão joga na quinta, dia 24, às 11 horas da manhã, no mesmo Tijuca Tênis Clube, contra o Pinheiros de Raulzinho e Reynan.

*****

Na estreia da temporada da NBA, o Boston Celtics não deu a menor chance para o New York Knicks. Jayson Tatum, do Celtics, começou a temporada com a pontaria certeira e, logo no primeiro período, já havia convertido cinco cestas de 3 pontos. Apesar de toda a expectativa, o jogo foi praticamente decidido no primeiro período. O Celtics largou na frente e não deixou o Knicks se aproximar. Final de jogo: Boston 132 x 109 Knicks.