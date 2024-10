Sinal verde para o Celtics?

Publicado em 22/10/2024 às 12:49

Alterado em 22/10/2024 às 12:49

Chegou a hora! Depois de meses de espera, com direito a uma Olimpíada neste período, hoje, 22 de outubro, volta com tudo a temporada da NBA 2024/2025. Para nossa sorte, essa é a era do indecifrável. Depois de passarmos pela era das dinastias nos 2010s, encerrada pelo Golden State Warriors, de Steph Curry, temos um campeão diferente a cada temporada nesta década. Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets e Celtics foram os últimos campeões, e pelo menos três desse grupo ainda têm chance de repetir neste ciclo.

Antes de entrarmos nos palpites, a temporada regular pode ser decidida por quem está na parte de baixo da tabela. Perder para algum dos times que estão em reconstrução ou sem grandes pretensões na temporada pode ser fatal na hora de conseguir o mando de quadra nos playoffs. Neste triste clube de times sem grandes pretensões estão o Washington Wizards, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Detroit Pistons e Portland Trailblazers. Sim, a maioria está na Conferência Leste. O equilíbrio de talento continua com a Conferência Oeste, mas o campeão ainda está no Leste.

Falando nele, o Boston Celtics tem tudo para tentar “quebrar a regra” dos anos 2020s da NBA e conseguir o seu bicampeonato. Mesmo com o desfalque de Kristaps Porzingis por lesão no começo dessa temporada, o time de Jaylen Brown e Jayson Tatum manteve o grupo que venceu na temporada passada, mesmo com todas as regras do novo acordo salarial da NBA complicando os times campeões. Vide o Denver Nuggets, que perdeu grande parte do seu elenco depois de vencer em 22/23. Apostamos que o mundo da NBA continuará verde ao final de 24/25.

Quem pode parar o Celtics? Não faltam candidatos. O Philadelphia 76ers se reforçou bem com o ex-Clippers Paul George, Andre Drummond (ex-Bulls) e Eric Gordon. Tudo para que Joel Embiid vença já e logo. O pivô luta contra as lesões para chegar inteiro nos playoffs, o que não acontece desde 2019. Outro time que chega na temporada pulsando é o New York Knicks. O time da Grande Maçã se reforçou muito bem com Mikal Bridges, ex-Nets, e Karl-Anthony Towns, que era do Wolves. Com Jalen Brunson comandando o show, cabe agora ao teimoso técnico Tom Thibodeau saber dosar os minutos de seus jogadores na temporada regular. Uma tarefa quase impossível para o técnico que tem o hábito de utilizar os titulares o máximo de tempo possível em quadra.

Pelo Oeste, apesar de Lakers e Warriors serem os times mais populares, os grandes candidatos ao título estão com o Dallas Mavericks, de Luka Doncic, e o Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards. Doncic, inclusive, é a nossa aposta para vencer o prêmio de jogador mais valioso da temporada, o MVP. Ele levou o Mavs às finais da NBA e o time perdeu muito pouco (basicamente, Tim Hardaway Jr. e Derrick Jones Jr.), e ainda trouxe o ex-Warrior Klay Thompson. Que Thompson, um dos Splash Brothers, não é mais o mesmo jogador de algum tempo é fato, mas não dá para descartar o talento de um multicampeão da NBA.

Já o Wolves fez o correto e entregou, de vez, a chave do time para Anthony Edwards. Sem Karl-Anthony Towns, Edwards tem a chance de mostrar que é, de fato, “o” cara do time e, quem sabe, a nova face da NBA. A conferir.

Outros times para ficar de olho: O Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, o confuso Phoenix Suns, de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. O Thunder é o novo queridinho do fã da NBA pela sua juventude. Já o Suns espera deixar a temporada anterior para trás com o novo técnico, Mike Budenholzer.

A temporada da NBA será transmitida pelos canais ESPN e os serviços de streaming Amazon Prime, League Pass, canal oficial da NBA no YouTube e Disney+.

A abertura acontece hoje com os jogos entre Boston Celtics e New York Knicks, às 20h30, e Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, às 23h. Transmissão do Amazon Prime e do NBA League Pass.

Boa temporada para todos!