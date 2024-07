Presente Alvinegro

Publicado em 17/07/2024 às 13:23

Alterado em 17/07/2024 às 17:28

O projeto de basquete do Corinthians anunciou no dia 16 de julho uma contratação de impacto. O Timão assegurou os serviços do maior pontuador do último NBB, Isaac Thornton, como um importante reforço para a temporada 2024/2025. Uma pena para o Botafogo que perdeu uma peça importante dentro e fora de quadra.

Conversamos com Thornton sobre a temporada passada e o que esperar para o futuro.

Primeiro de tudo, parabéns pela grande temporada 2023/2024 jogando pelo Botafogo. Depois de algumas temporadas jogando pelo Pato, você considera a última temporada a sua de maior impacto no mercado brasileiro?

Obrigado, eu agradeço! A temporada passada foi definitivamente muito importante por ter o maior pontuador da liga (Thorton foi o líder de pontos do NBB passado, com 21.7 pontos de média) e ajudar o Botafogo a chegar aos playoffs em seu primeiro ano de volta, retornar à NBB foi muito importante na minha carreira.E ganhar 3 grandes prêmios individuais foi muito bom. Foi um reconhecimento por todo o trabalho duro que prestei.

Qual é a sua melhor lembrança da temporada passada?

Minha melhor lembrança da temporada passada foi chegar aos playoffs com o Botafogo, porque todo mundo não nos deu a chance de fazer isso e provamos que as pessoas estavam erradas. A outra lembrança carinhosa que tenho da temporada passada foi aquele grande jogo contra o São Paulo, no Rio. Foi um jogo muito difícil, e vencer esse jogo através das adversidades e não desistir, bater no vencedor do jogo contra uma equipe forte de São Paulo foi incrível, e foi uma vitória muito importante na história do botafogo.





Vamos falar sobre o futuro. O Corinthians acabou de anunciar a sua contratação. O você projeta para o futuro jogando pelo Timão?

Para o futuro, apenas animado para continuar trabalhando duro e melhorando meu jogo, tentando ficar cada vez melhor a cada dia. Ansioso para a próxima temporada para jogar pelo Corinthians e representar essa camisa incrível com grande respeito, e fazer o meu melhor por esse clube e dar meu coração toda vez que eu sair para a quadra.