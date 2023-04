E o VP vai para o Fluminense. Calma!!! VP= Viva Páscoa!!!

Convenhamos que a torcida já esperava uma vitória, mas pra conquistar o estadual 2023 era preciso vencer por 3 de diferença, já que o Flamengo havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. Tarefa difícil no futebol moderno, ainda mais em clássico.

O Fluminense iniciou o derby controlando a posse de bola, envolvendo o adversário, e não demorou muito para abrir o placar. O mais surpreendente a meu ver foi que além de dominar as ações ofensivas, o time das Laranjeiras exerceu intensa e eficaz marcação no campo do adversário que, acuado, não conseguia progredir ao ataque.

Desta forma, o Fluminense traduziu volume em oportunidades. Aproveitou duas delas e fechou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. No início da segunda etapa, após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Flu. Cobrança convertida e 3 a 0. O Flamengo sentiu o golpe, e não demorou muito para sofrer o quarto gol.

Já nos últimos instantes da partida, o Fla descontou e deu números finais à decisão: 4 a 1.

Há quem justifique a supremacia tricolor apontando os problemas do Flamengo. No entanto, devemos reconhecer que o modelo de jogo implementado pelo técnico Fernando Diniz tem dado certo.

Ao compararmos as esquipes, talvez o aspecto mais díspare seja, justamente, a sinergia entre técnico e jogadores.

Isso só reforça que o futebol pode ir muito além do talento individual, do alto investimento etc. A sincronia da coletividade, o ambiente e o regime de confiança mútua estão em alta, e o Tricolor Carioca tem sido um case de sucesso.