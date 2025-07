Com gol no fim, Flamengo bate o Fluminense no Maracanã

Pedro entra no segundo tempo e marca o gol que decreta a vitória do Mengão por 1 a 0, na 15ª rodada do Brasileirão

Publicado em 20/07/2025 às 21:47

Alterado em 20/07/2025 às 23:03

Por Rômulo Paranhos - Com emoção até o fim! Foi assim que o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 na noite deste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Pedro, que entrou na segunda etapa, marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Mengão chegou aos 30 pontos e segue na cola do líder com um jogo a menos.

O jogo

O clássico começou com as equipes procurando ficar com a posse de bola. Aos poucos, o Flamengo passou a ficar mais com a bola e trocava passes na intermediária em busca de espaço para entrar na área do Fluminense. Por outro lado, a equipe tricolor defendia em bloco baixo e esperava para sair no contra-ataque.

O primeiro tempo foi morno, com pouquíssimas chances de gol. O jogo era muito disputado no meio-campo. O Flamengo ficava mais com a posse de bola, mas não conseguia articular as jogadas para entrar na área tricolor. As equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo seguia com maior posse de bola e tentava envolver a defesa do Fluminense, que estava bem postada atrás. A primeira boa oportunidade aconteceu aos 12’. Luiz Araújo cobrou escanteio na área e Léo Ortiz cabeceou no canto. Fábio pulou para fazer a defesa.

Antes dos 15’, o técnico Filipe Luís fez mudanças na equipe. Juninho e Matheus Gonçalves entraram nos lugares de Cebolinha e Wallace Yan, respectivamente. Apesar das alterações, o jogo seguiu em ritmo lento, sem grandes chances criadas e com muitos passes trocados no meio-campo. Após ficar duas partidas sem ser relacionado, Pedro entrou em campo no lugar de Arrascaeta.

Aos 38’, Juninho enfiou boa bola para Pedro, o atacante entrou na área, fez a finta em Freytes e ficou cara a cara com Fábio e bateu forte. O goleiro tricolor espalmou para escanteio. E foi aí que saiu o gol do Mengão! Luiz Araújo cobrou na área, Ortiz desviou na primeira trave, Pedro se esticou todo e tocou com a ponta dos pés para balançar as redes.

Nos minutos finais, o time rubro-negro administrou o resultado e saiu de campo com uma vitória importantíssima para seguir firme na busca pelo título brasileiro.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Viña) e Léo Pereira; Allan (Evertton Araujo), Jorginho e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Juninho) e Wallace Yan (Matheus Gonçalves).

Técnico: Filipe Luís.

Fluminense

Fábio; Ignácio (Soteldo), Thiago Silva e Freytes; Guga, Bernal, Martinelli (Hércules), Lima (Nonato) e Renê; Canobbio (Serna) e Everaldo (John Kennedy).

Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Fluminense – Campeonato Brasileiro | 15ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 20/07/2025 às 19h30

Arbitragem: Raphael Claus (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA), Allan (FLA), Canobbio (FLU) e Pedro (FLA)

Gol: Pedro (39’2ºT). (com Assessoria de Imprensa do Flamengo)