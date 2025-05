Fluminense vence Once Caldas e avança às oitavas de final da Conmebol Sul-Americana

Martinelli e Kevin Serna marcaram os gols do Tricolor, que ficou com o primeiro lugar do grupo F da competição

Publicado em 29/05/2025 às 23:33

Alterado em 30/05/2025 às 08:43

O Fluminense venceu o Once Caldas-COL por 2 a 0, nesta quinta-feira (29/05), em jogo válido pela sexta rodada da Conmebol Sul-Americana, no Maracanã. Martinelli e Kevin Serna marcaram os gols da vitória do Tricolor, que chegou a 13 pontos e se classificou para as oitavas de final da competição com o primeiro lugar do grupo F.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no próximo domingo (01/06) para enfrentar o Internacional, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 20h30, no Beira-Rio.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida procurando agredir o adversário desde o primeiro minuto e logo foi premiado com o gol. Aos dois minutos, Jhon Arias cruzou e a zaga adversária afastou mal, nos pés de Martinelli, que finalizou para abrir o placar para o Tricolor. Aos oito, Kevin Serna cruzou, a bola bateu na mão do defensor dentro da área, mas o pênalti foi anulado após checagem no VAR.

Depois de um início intenso, o Tricolor continuou ocupando o campo de ataque, mas sem muitas chances de gol. O Fluminense voltou a levar perigo ao Once Caldas aos 27 minutos, quando Everaldo procurou passe para Kevin Serna, o defensor tentou afastar, acertou o próprio companheiro e a bola passou perto da trave.

Superior na partida, o Fluminense ampliou a vantagem. Aos 33 minutos, Martinelli cabeceou para a área, Jhon Arias disputou no alto e a bola sobrou para Kevin Serna encobrir o goleiro para marcar o segundo gol do Tricolor.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou do intervalo criando oportunidades de ampliar o placar. Aos quatro minutos, Jhon Arias recebeu em profundidade e chutou para defesa do goleiro. No rebote, Fuentes cruzou, Everaldo dividiu com o zagueiro, mas não conseguiu a finalização. Aos oito, Jhon Arias cobrou falta e o goleiro fez a defesa.

Com a vantagem parcial, o Fluminense administrou a partida, com solidez no sistema defensivo e sem levar sustos do adversário. O Tricolor quase fez o terceiro aos 36 minutos, quando Riquelme driblou o zagueiro dentro da área e finalizou para defesa do goleiro.

A vitória faz com que o Tricolor ultrapasse o Once Caldas na tabela e termine com o primeiro lugar do grupo F da Conmebol Sul-Americana. Classificado para as oitavas de final, o Fluminense aguarda sorteio para definir o chaveamento na próxima fase.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Sul-Americana - 6ª rodada

29/05/2025, 21h30 - Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Guga, Thiago Silva Ignácio), Freytes e Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules e PH Ganso (Lima); Jhon Arias, Kevin Serna (Riquelme) e Everaldo (Paulo Baya). Técnico: Renato Gaúcho.

Once Caldas (0)

James Aguirre; Juan Cuesta, Riquett, Jorge Cardona e Juan Patiño; Mateo García, Iván Rojas (Beltrán) e Alejandro García (Arteaga); Zuleta (Zapata), Barrios (Palacios) e Dayro Moreno (Contreras). Técnico: Hernan Herrera.

Gols: Martinelli (2’ 1T), Kevin Serna (33’ 1T)

Arbitragem: Dario Herrera, auxiliado por Cristian Navarro e Pablo Gonzalez

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)