Com um a menos e Jesus em campo, Botafogo se supera e vai às oitavas de final da Libertadores

Publicado em 27/05/2025 às 23:26

Alterado em 28/05/2025 às 00:16

A Universidad de Chile não começou o jogo como se esperava, recuada, e tratou de tentar ficar com a bola e atacar o Botafogo. Mas o Glorioso, empurrado por seu torcedor, se saía bem na defesa e tinha a volta de talentos no ataque. Aos 13 minutos, a primeira grande chance: Vitinho cruzou da direita, o zagueiro da La U não cortou e Cuiabano, livre e de frente para o gol, acabou pegando errado na bola e escorando para fora, desperdiçando uma oportunidade incrível.

Aos poucos, a Universidad de Chile foi esfriando o jogo. E a situação ficou ainda mais nervosa quando Jair foi expulso, deixando o Botafogo com dez, aos 27 minutos. O zagueiro adiantou a bola, deu um carrinho e acertou em cheio o volante Aránguiz. O árbitro inicialmente deu cartão amarelo, mas o VAR recomendou revisão e aí veio a expulsão.

Mas jogar com 10 na Libertadores não parece ser uma notícia ruim no Botafogo, não é mesmo? Os jogadores se reuniram, o técnico Renato Paiva não mexeu e o Glorioso seguiu. Tomou conta do jogo e conseguiu abrir o placar, aos 38 minutos. Savarino recebeu de Artur na direita, cruzou com a já conhecida precisão e Igor Jesus, se antecipando ao goleiro, testou para as redes, sob os olhares de Carlo Ancelotti: 1 a 0.

O segundo tempo começou com a Universidad de Chile assustando: Aránguiz chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão. Mas a partida estava desenhada para um contra-ataque do Botafogo. E foram alguns. Aos seis, Artur puxou em velocidade, foi desarmado pelo zagueiro e Marlon Freitas, na sobra, chutou por cima. Aos 10, Igor Jesus deu uma linda arrancada desde o meio e serviu Artur, que chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. O VAR, no entanto, voltou a aparecer, recomendou revisão e o árbitro deu toque de mão de Igor.

Aos 15, outra boa jogada: Artur deu um bonito drible na ponta direita e chutou de longe em curva, tentando surpreender o goleiro, mas Castellón espalmou para o lado, meio que no susto. Com um a menos, o cansaço começou a pesar, e o técnico Renato Paiva foi renovando o fôlego e a marcação, com as entradas de Allan e depois de Danilo Barbosa, nos lugares de Cuiabano e Savarino, respectivamente.

Nos minutos finais, a Universidad de Chile foi para o abafa, e o Botafogo se segurou como pode. Só houve uma chegada de fato perigosa, numa cabeçada de Guerra. Com a torcida jogando junto e sendo a 11ª jogadora, o Glorioso sustentou o placar e garantiu a classificação. O Fogão segue na luta defendendo o título histórico conquistado em 2024 na Argentina.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora terá dois jogos pelo Campeonato Brasileiro antes do Super Mundial de Clubes, contra Santos, domingo (1/6), às 16h, na Vila Belmiro, e Ceará, quarta-feira (4/6), às 20h, no Estádio Nilton Santos, partida adiada da 10ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 27/5/2025 – 21h30

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Renda e público: R$ 1.672.405,00 / 33.393 pagantes / 36.342 presentes

Cartões amarelos: Cuiabano e John (BOT); Guerrero, Hormazábal, Calderón e Altamirano (UCH)

Cartões vermelhos: Jair 27’/1ºT (BOT)

Gols: Igor Jesus 38’/1ºT (1-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Mateo Ponte 44’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Danilo Barbosa 22’/2ºT), Igor Jesus e Cuiabano (Allan 14’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón e Nicolás Ramírez; Guerrero, Marcelo Díaz (Altamirano – Intervalo), Poblete (Assadi 41’/2ºT), Aránguiz e Sepúlveda; Leandro Fernández e Di Yorio (Guerra 29’/2ºT) – Técnico: Gustavo Álvarez.