Com direito a virada e golaço, Fluminense vence o Vasco no Maracanã

Publicado em 24/05/2025 às 20:27

Alterado em 25/05/2025 às 10:16

Lima cabeceou e contou com a preciosa ajuda do Vegetti para fazer o primeiro do Flu Foto: Fluminense

Em clássico de alta intensidade e absoluto domínio tricolor, o Fluminense venceu o Vasco de virada por 2 a 1 na noite deste sábado (24), no Maracanã. Vegetti, contra, e Guga marcaram os gols do Time de Guerreiros, na partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flu chegou a 17 pontos e subiu para a quinta colocação da tabela de classificação.

PRIMEIRO TEMPO

Num clássico cuja intensidade já se mostrava alta logo nos instantes iniciais, coube ao Fluminense buscar controlar a posse e povoar o campo de ataque. Foi assim que construiu as duas primeiras oportunidades claras de gol. Primeiro com Kevin Serna, que arriscou de média distância para boa defesa o goleiro. Depois, em cruzamento de Renê que quase encontrou Jhon Arias na entrada da pequena área. Mas o lance de maior perigo aconteceu aos 14 minutos, em grande jogada trabalhada pela esquerda. Renê encontrou Everaldo no centro da área, o camisa 9 escorou e Hércules chegou batendo rente à trave.

Apesar do domínio tricolor, o Vasco abriu o placar aos 24, em lance de bola parada. O Fluminense subiu as linhas de marcação e intensificou a pressão. Aos 37, Everaldo roubou na intermediária, carregou e bateu colocado, mas a bola saiu à direita do gol. A pressão surtiu efeito, e o Time de Guerreiros chegou ao empate aos 42. Guga cruzou na área, Lima cabeceou e o goleiro espalmou em cima de Vegetti, que marcou contra. Embalado pela torcida, que aumentou o volume nas arquibancadas, o Flu ainda chegou mais duas vezes nos acréscimos, em chute forte de Lima que subiu demais e bela cobrança de Arias que parou no goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: com intensidade e presença no campo ofensivo. A equipe construiu duas boas chances em sequência com Freytes, primeiro de cabeça e, depois, em finalização de pé direito. Com volume, a buscou trabalhar a bola e, de pé em pé, ela chegou para Serna, que chutou travado na defesa aos 26 minutos.

Com as entradas de Ganso, Riquelme e Paulo Baya, a equipe ganhou novo gás e verticalidade, mas, embora controlasse a posse no meio, não conseguia furar o bloqueio erguido na defesa adversária. Mas de tanto pressionar, o Fluminense chegou à merecida virada com direito a um golaço de Guga, que acertou um chutaço no ângulo aos 42 minutos. Diante de um Maracanã vibrante, o Tricolor administrou o resultado e somou mais três pontos na tabela.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

24/05/2025, 18h30 – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Riquelme Felipe) e Lima (PH Ganso); Kevin Serna (Paulo Baya), Jhon Arias e Everaldo (Ignácio). Técnico: Renato Gaúcho

Vasco (1)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Tchê Tchê (Sforza), Mateus Carvalho (Adson), Hugo Moura (Paulinho) e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Vegetti (contra, 42’, 1T), Guga (42’ 2T) (FLU); (João Victor, 24’ 1T) (VAS)

Cartões amarelos: Freytes, Everaldo, Fábio, Guga (FLU); Mateus Carvalho, Hugo Moura (VAS)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Francisco Chaves Bezerra Junior

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)