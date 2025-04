Botafogo busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com o São Paulo no Nilton Santos

Publicado em 16/04/2025 às 20:40

Alterado em 17/04/2025 às 08:48

O Botafogo buscou o empate duas vezes e ficou no 2 a 2 com o São Paulo nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso foi a cinco pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando momentaneamente a 11ª posição ainda com a quarta rodada em andamento.

Apesar de não ter feito uma grande atuação, o Botafogo teve um pênalti claro anulado após uma injustificável entrada do VAR e parou também no goleiro Rafael, que fez pelo menos três grandes defesas durante a partida.

O jogo

Com uma formação mais ofensiva, o Botafogo mostrou lampejos daquele time rápido e forte, procurando o ataque a todo instante. E teve uma ótima chance de abrir o placar aos sete minutos: Igor Jesus achou ótimo passe para Savarino, que soltou a bomba e Rafael espalmou. Era para fazer.

Aí o São Paulo conseguiu abrir o placar com um bonito gol. Ferreirinha pegou a sobra após escanteio, penteou e achou um bonito chute por cima de John, a bola triscou no travessão e entrou: 1 a 0. Três minutos depois, o Botafogo respondeu na mesma moeda. Artur tocou, Savarino recebeu na ponta esquerda da grande área e acertou um lindo chute no ângulo, se redimindo e marcando um golaço: 1 a 1.

O jogo estava bastante aberto. O São Paulo chegou com perigo aos 26, com Matheus Alves finalizando da meia-lua por cima. E o Botafogo poderia ter virado, não fosse a arbitragem. Aos 45, Alan Franco derrubou Cuiabano, por cima e por baixo, dentro da área. O árbitro Davi Lacerda deu pênalti, mas o VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira, numa chamada injustificável, recomendou revisão e o juiz voltou atrás. Bizarro.

O primeiro tempo foi se estendendo por conta das diversas paralisações. Aos 50 minutos, o São Paulo chegou a marcar com Ferraresi, mas o bandeirinha deu impedimento de Matheus Alves. O lance foi revisado no VAR e o gol foi anulado. Mas, aos 57 (!), o Botafogo deu uma bobeada geral atrás, André Silva recebeu livre de Ferreirinha dentro da área e fez São Paulo 2 a 1.

O Botafogo foi em busca do prejuízo no segundo tempo, mas parou na grande atuação de Rafael. O goleiro do São Paulo fez uma defesa incrível no cantinho aos 19, em chute de Savarino. Depois, Rafael fez duas defesaças em sequência, primeiro em cabeçada de Igor Jesus e depois no rebote de Matheus Martins.

O clima no Nilton Santos foi ficando cada vez mais tenso, com a torcida xingando o técnico Renato Paiva de “burro” a cada substituição. Mas o Botafogo conseguiu empatar, já aos 38 minutos: Savarino cobrou escanteio da esquerda e Igor Jesus testou bonito, no outro canto, colocando 2 a 2 no placar.

No fim, o Botafogo foi para o tudo ou nada em busca da virada e também deixou espaços atrás. Aos 45, Mateo Ponte cruzou da direita para trás e Savarino finalizou com muito perigo, com a bola passando rente à trave. O Glorioso foi buscando o ataque o tempo todo, mas não conseguiu a vitória. Ficou valendo a luta, mas ainda há muito a melhorar e ajustar.

No final do jogo, a torcida alvinegra chamou o seu técnico de "burro".

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 2 SÃO PAULO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 16/4/2025 – 18h30

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR-Fifa/SC)

Renda e público: R$ 696.360,00 / 10.597 pagantes / 12.014 presentes

Cartões amarelos: Matheus Alves, Ferreirinha, Luis Zubeldía, Arboleda e Rodriguinho (SAO)

Cartões vermelhos: –

Gols: Ferreirinha 20’/1ºT (0-1), Savarino 23’/1ºT (1-1), André Silva 57’/1ºT (1-2) e Igor Jesus 38’/2ºT (2-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 42’/2ºT), Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Patrick de Paula 18’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Jeffinho 42’/2ºT), Igor Jesus e Matheus Martins (Mastriani 36’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi (Rodriguinho 42’/2ºT); Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves (Luciano 19’/2ºT) e Wendell (Enzo Díaz 19’/2ºT); Ferreirinha (Lucas Ferreira 42’/2ºT) e Calleri (André Silva 34’/1ºT) – Técnico: Luis Zubeldía.