Patrick de Paula decide, e Botafogo vence Carabobo no sufoco pela Libertadores

Publicado em 08/04/2025 às 20:57

Alterado em 09/04/2025 às 11:51

Que sufoco! Com gol de Patrick de Paula, de falta, já no fim, e outro de Matheus Martins no último lance, o Botafogo venceu o Carabobo, da Venezuela, por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos, e conquistou sua primeira vitória na Libertadores, somando seus primeiros pontos no Grupo A. O Glorioso teve enormes dificuldades contra um frágil, mas aplicado, adversário, e conseguiu fazer o dever de casa.

Como se esperava, o Carabobo veio todo retrancado jogando por uma bola no contra-ataque. E conseguiu essa jogada logo aos quatro minutos, assustando o Botafogo, mas Berríos finalizou torto. O Glorioso quase abriu o placar aos oito: Artur cruzou, Neira, do Carabobo, cabeceou e acertou a trave, quase marcando um bisonho gol contra.

Quatro minutos depois, o Botafogo voltou a finalizar, com Savarino, de longe; Bruera rebateu para frente e Santi Rodríguez, livre, se precipitou e chutou por cima. Depois disso, o time venezuelano se fechou ainda mais, e o Alvinegro custou a chegar com perigo. Só conseguiu aos 37: Ponte cruzou, Artur dominou, limpou a marcação e chutou para fora, desperdiçando ótima oportunidade.

O Botafogo voltou com mais ímpeto do intervalo e logo aos dois minutos Artur cruzou da direita já dentro da área e Mastriani, dentro da pequena área, fez um movimento estranho e não conseguiu finalizar de cabeça. Aos 13, o jogo ficou parado após um choque de cabeças entre Mastriani e Neira, que teve de sair ambulência, esfriando um pouco as ações.

O negócio poderia ter ficado ainda mais feio aos 20, quando Juan Pérez soltou uma bomba e acertou o travessão de John. Não estava fácil furar a linha defensiva do Carabobo. Aos 35, Patrick de Paula chutou com perigo de muito longe, à esquerda. Logo depois, Alexander Barboza cabeceou para fora, também com perigo. A partida tinha contornos de drama.

Até que, aos 42 minutos, o Botafogo teve uma falta frontal para cobrar, mas de longe. Patrick de Paula – que vinha sendo titular e desta vez saiu do banco de reservas – foi para ela, bateu rasteirinho no canto do goleiro, que armou uma pequenina barreira e só olhou: 1 a 0. Ufa ufa! Que sofrimento! No último lance, Matheus Martins ainda fez o segundo e fechou a conta: 2 a 0.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora terá uma pausa de Libertadores, que volta apenas no dia 23 de abrik. As próximas partidas serão pelo Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino, sábado (12/4), às 16h, no Nabi Abi Chedid; São Paulo, dia 16, às 18h30, no Nilton Santos; e Atlético-MG, dia 20, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 CARABOBO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 8/4/2025 – 19h

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Renda e público: R$ 970.059,00 / 22.123 pagantes / 24.372 presentes

Cartões amarelos: Matheus Martins (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Patrick de Paula 42’/2ºT (1-0) e Matheus Martins 53’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho 12’/2ºT), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 27’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula 27’/2ºT) e Savarino; Artur, Mastriani (Rwan Cruz 45’/2ºT) e Santi Rodríguez (Matheus Martins 27’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

CARABOBO: Bruera; Bonilla, Neira (Aponte 17’/2ºT), Normán Rodríguez e Pernía (Robert Hernández 38’/2ºT); Matías Núñez, Gustavo González e Juan Pérez; Carlos Ramos (Congo 24’/2ºT), Berríos (Londoño 28’/2ºT) e Cañozales (Franner López 38’/2ºT) – Técnico: Diego Merino.