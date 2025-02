Mengão goleia o Maricá e conquista o 25º título da Taça Guanabara

Publicado em 22/02/2025 às 21:00

Alterado em 22/02/2025 às 21:31

O Mengão volta a campo no próximo fim de semana para a disputa do primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca Foto: Paula Reis / CRF

Por Rômulo Paranhos - É CAMPEÃO! Na última rodada da Taça Guanabara, o Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0 na noite deste sábado (22), no Maracanã, e conquistou o bicampeonato e seu 25º título da competição. Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves balançaram as redes para o Mengão, que agora aguarda seu adversário na semifinal do Carioca.

O jogo

Os primeiros movimentos no Maraca foram de total domínio do Flamengo, que trocava passes no campo ofensivo. Aos seis minutos, a primeira chance clara de gol foi do time rubro-negro. Varela foi na linha de fundo e cruzou na área para Arrascaeta emendar de primeira. A bola explodiu no travessão.

Com total controle das ações, o time rubro-negro ia encurralando o Maricá em seu campo de defesa. Aos 10’, Plata invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a pequena área e ninguém conseguiu completar para o gol. Logo em seguida, o Mengão abriu a contagem com Gerson! Em jogada ensaiada de escanteio, Arrascaeta mandou rasteiro na marca do pênalti, Plata pegou de primeira e a bola explodiu na defesa. Na sobra, o capitão rubro-negro mandou de chapa no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 0.

O Mais Querido não diminuiu o ritmo e ampliou aos 25’ com Léo Ortiz! Após bola levantada na área, o goleiro saiu mal e a bola sobrou para o camisa 3, que só teve o trabalho de completar de bico para as redes: 2 a 0. Nos minutos finais, o Fla ficou valorizando a posse de bola e foi para o intervalo com boa vantagem.

O início do segundo tempo foi igual o primeiro: ataque contra defesa. O Flamengo continuou em cima buscando mais gols. Aos cinco minutos, Bruno Henrique tocou na saída do goleiro, mas João Victor fez o corte em cima da linha.

O terceiro e o quarto gol foram seguidos! Aos 11’, Plata ajeitou para Arrascaeta dentro da área e o uruguaio chapou no cantinho esquerdo de Dida para fazer 3 a 0. Dois minutos depois, Luiz Araújo passou por dois marcadores, invadiu a área e soltou a bomba rasteira, sem chances para o goleiro: 4 a 0.

Mesmo com a goleada estabelecida, o Mengão seguiu pressionando a equipe do Maricá. Danilo dominou na intermediária ofensiva, dominou com carinho e soltou a pancada. O goleiro saltou no canto direito e espalmou para escanteio.

Para sacramentar a goleada, o quinto gol foi uma pintura de Matheus Gonçalves. O camisa 20 tabelou com Wallace Yan, deixou dois defensores no chão e deu um toquezinho sutil por cima do goleiro para balançar as redes: 5 a 0. Com o resultado, o Mais Querido terminou a Taça Guanabara na primeira colocação com 23 pontos, garantindo o bicampeonato da competição.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz (João Victor), Danilo e Léo Pereira; Erick (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

Técnico: Filipe Luís.

Maricá

Dida; Almir Sóta (Magno Nunes), Felipe Carvalho, Sandro e João Victor; Clayton, Bezerro, Vinícius Matheus (Rhenan) e Walber (Bruninho); Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca).

Técnico: Reinaldo.

Ficha técnica

Flamengo 5x0 Maricá – 11ª Rodada da Taça Guanabara

Local: Maracanã

Data e horário: 22/02/2025 às 19h

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Gols: Gerson (16’1ºT), Léo Ortiz (25’1ºT), Arrascaeta (11’2ºT), Luiz Araújo (13’2ºT) e Matheus Gonçalves (35’2ºT). (com Ascom do Flamengo)