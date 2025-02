Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado e assume a liderança do Carioca

Léo Ortiz marcou o único gol rubro-negro no triunfo por 1 a 0, no Maracanã. Mengão encara o Vasco na próxima rodada

Publicado em 12/02/2025 às 23:36

Alterado em 13/02/2025 às 08:15

O momento do gol do Leo Ortiz Foto: Paula Reis / CRF

Por Rômulo Paranhos - Em jogo atrasado da sétima rodada do Carioca, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), no Maracanã. Com mais posse de bola o jogo inteiro, o time rubro-negro balançou as redes na segunda etapa com Léo Ortiz. Agora, o Mengão terá o Vasco pela frente na próxima rodada.

Vale destacar que, com a vitória no clássico, o Mais Querido assumiu a liderança do campeonato com 17 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, que está na segunda colocação por ter menos saldo de gols.

O jogo

O Flamengo começou a partida tomando a iniciativa, e com menos de um minuto, já criou a primeira chance de gol. Arrascaeta deu belo passe para Juninho, que ficou na cara do gol. Porém, o atacante bateu em cima do goleiro. Com domínio da posse de bola, o time rubro-negro ditava o ritmo da partida nos primeiros minutos.

Aos 11’, Juninho caiu no gramado e pediu substituição. Bruno Henrique, o carrasco do Botafogo, entrou em seu lugar. E o camisa 27 fez logo a primeira boa jogada aos 23’. Bruno Henrique recebeu pela ponta direita, cortou para o meio e bateu para o gol. A bola desviou e por muito pouco não foi parar dentro das redes.

Apesar do domínio da posse de bola durante a primeira etapa, o Flamengo não conseguiu balançar as redes e foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Rubro-Negro seguiu controlando a posse de bola e trocando passes no campo ofensivo para tentar as jogadas de penetração na área alvinegra. Aos nove minutos, o Mengão abriu o marcador no Maraca! Arrascaeta cobrou falta na área, Danilo cabeceou para o meio da área e Léo Ortiz completou para as redes: 1 a 0.

Logo após o gol, Gerson e Erick Pulgar entraram nos lugares de De La Cruz e Cebolinha, respectivamente. O panorama da partida continuou o mesmo, com a equipe rubro-negra administrando a posse de bola.

Em boa chegada do Botafogo ao ataque, Igor Jesus cabeceou para o gol e Varela fez o corte em cima da linha, evitando o empate. Nos minutos finais, o Flamengo soube controlar as ações e saiu de campo com a segunda vitória sobre o rival neste começo de temporada.

Após o apito final, houve uma confusão generalizada. Os atletas Cleiton e Gerson, pelo lado do Flamengo, e Alexander Barboza, pelo Botafogo, levaram o cartão vermelho.





Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan (Evertton Araújo), De La Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Erick Pulgar) e Juninho (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís.

Botafogo

John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula), Marlon Freitas e Allan (Newton); Matheus Martins (Rafael Lobato), Savarino e Igor Jesus.

Técnico: Carlos Leiria.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Botafogo – 7ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 12/02/2025 às 21h30

Arbitragem: Bruno Mota Correia, Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA), De La Cruz (FLA), Allan (FLA), Gregore (BOT), Marlon Freitas (BOT), Bruno Henrique (FLA) e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: Cleiton (FLA), Gerson (FLA) e Alexander Barboza (BOT)

Gol: Léo Ortiz (9’2ºT).

(com Ascom do Flamengo)