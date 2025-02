Jogando com reservas, Botafogo perde para o Madureira e pode deixar o G-4 do Carioca

Publicado em 09/02/2025 às 18:03

Alterado em 09/02/2025 às 19:34

Irritada, a torcida capixaba do Botafogo, que pagou até R$ 200 para assistir à partida, protestou, com chuva de garrafas e até mesmo gritos de "olé" a cada toque do Madureira no fim do jogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

Com uma equipe repleta de reservas e garotos e comandada por Carlos Leiria, o Botafogo foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0 neste domingo (9/2), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e pode terminar a 9ª rodada do Campeonato Carioca-2025 fora do G-4 (veja a classificação no fim do texto).

O Glorioso ainda é o quarto colocado, com 12 pontos, por ter mais vitórias, mas pode ser ultrapassado por Sampaio Corrêa e/ou Nova Iguaçu, que ainda jogam na rodada. Na próxima quarta (12), o Botafogo tem clássico contra o Flamengo, no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada. É isso.

O jogo

Mesmo jogando com um time totalmente modificado, o Botafogo criou e começou parando em Mota. Aos 18 minutos, Mateo Ponte rolou da direita, Kayke finalizou em cima do goleiro. Aos 25, Ponte cruzou, Yarlen cabeceou no segundo pau e Mota fez uma defesaça. No rebote, Alex Telles tentou e lá estava Mota de novo.

Aí quem balançou as redes foi o Madureira. Aos 30 minutos, Jefferson puxou contra-ataque e rolou na esquerda, Fubá (formado na base do Botafogo) cruzou e Wagninho, totalmente livre de marcação, subiu sozinho nas costas de Alex Telles e cabeceou para fazer 1 a 0. O bandeirinha deu impedimento, mas o VAR corrigiu e validou o gol.

O Botafogo voltou do intervalo com Cuiabano e Vitinho Lopes. Mas quem quase marcou (de novo) foi o Madureira. Minho recebeu de Jefferson, invadiu a área, limpou David Ricardo e finalizou para fora, em grandes condições. O Glorioso também teve chance. Aos 20, Cuiabano cruzou e Kayke, livre, finalizou mal demais, desperdiçando ótima oportunidade.

Aos 29, o árbitro deu uma atrapalhada nos planos do Botafogo. Kayke disparou, entrou na área, foi puxado e depois empurrado por Wallace. Pênalti claro e sonegado pelo juizão Wallace Rogério. Aí quem aproveitou foi o Madureira, matando o jogo. Aos 38, Evandro desceu pelo lado esquerdo em velocidade após uma tentativa bizarra de corta-luz de Vitinho Lopes, tentou o cruzamento, a bola desviou em Danilo Barbosa, bateu no travessão e Coutinho aproveitou no rebote: 2 a 0.

Irritada, a torcida capixaba do Botafogo, que pagou até R$ 200 para assistir à partida, protestou, com chuva de garrafas e até mesmo gritos de “olé” a cada toque do Madureira no fim do jogo. O Campeonato Carioca pode não valer nada para o Glorioso, mas paciência tem limite.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

Estádio: Kleber Andrade

Data-Hora: 9/2/2025 – 16h

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Renda e público: R$ 457.213,00 / 4.601 pagantes / 4.601 presentes

Cartões amarelos: Marlon Freitas (BOT); Jean Viana e Fubá (MAD)

Cartões vermelhos: –

Gols: Wagninho 30’/1ºT (0-1) e Coutinho 38’/2ºT (0-2)

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Serafim (Matheus Martins 38’/2ºT) e Alex Telles (Cuiabano – Intervalo); Danilo Barbosa, Newton e Patrick de Paula (Kauê 19’/2ºT); Rafael Lobato (Igor Jesus 25’/2ºT), Kayke e Yarlen (Vitinho Lopes – Intervalo) – Técnico: Carlos Leiria.

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão, Jean Viana e Caio Felipe (Evandro 35’/2ºT); Coutinho, Wagninho e Marcelo (Rodrigo Lindoso 21’/1ºT); Fubá (Minho 12’/2ºT), Jefferson (Geovane 35’/2ºT) e Wallace (Lucas Paraíba 35’/2ºT) – Técnico: Daniel Neri.