Com estreia do time titular, Botafogo vence a sétima seguida sobre o Fluminense

Publicado em 29/01/2025 às 23:34

Alterado em 30/01/2025 às 16:23

Sete vitórias seguidas. Na estreia do time titular em 2025, o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Igor Jesus e Savarino fizeram os gols do Glorioso, que chegou a nove pontos, na quarta colocação.

O primeiro tempo teve leve vantagem alvinegra, com mais posse de bola, controle e segurança. Faltou mais poderio ofensivo e eficiência nas conclusões para sair em vantagem nos primeiros 45 minutos.

Logo aos 2, Marlon Freitas fez ótimo lançamento, Matheus Martins dominou bem, mas finalizou por cima, em boa chance. Pouco depois, Igor Jesus bateu cruzado para fora.

Não é exagero falar que o Fluminense pouco ameaçou, embora tenha melhorado na reta final da primeira etapa. Mas foi o Botafogo que quase marcou aos 46, quando Rafael Lobato lançou bem, Savarino finalizou e Fábio evitou o gol com as pernas.

No segundo tempo, o cenário voltou parecido, com o Botafogo superior. Chegou com Savarino, com finalização defendida por Fábio, e abriu o placar aos 11. Savarino fez ótimo passe nas costas da defesa, Rafael Lobato bateu, Fábio espalmou e Igor Jesus aproveitou o rebote para fazer 1 a 0.

O Fluminense respondeu colocando Riquelme Felipe. Com boa movimentação e inteligência, foi ele que sofreu o pênalti de Alex Telles convertido por Germán Cano, para empatar, aos 25.

Se teve pênalti de um lado, teve do outro também. O Botafogo havia perdido uma grande oportunidade com Matheus Martins, que chutou para fora estando cara a cara com Fábio, mas aproveitou a chance seguinte. Yarlen sofreu pênalti e Savarino cobrou com categoria para fazer 2 a 1.

O Botafogo ainda quase ampliou com Igor Jesus, em grande defesa de Fábio, e foi inteligente para segurar vitória.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 29/1/2025 – 21h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Renda e público: R$ 276.624,00 / 6.873 pagantes / 7.549 presentes

Cartões amarelos: Gregore, Alexander Barboza, Alex Telles e Mateo Ponte (BOT); Serna, Fuentes e Ignácio (FLU)