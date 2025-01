Rio vai sediar um dos maiores torneios de golfe do mundo

Publicado em 28/01/2025 às 16:31

Alterado em 28/01/2025 às 16:31

Está chegando a hora do Rio de Janeiro sediar um dos maiores torneios de golfe do mundo. Entre os dias 30 de março e 6 de abril, o PGA Tour Américas 2025 será realizado no Campo Olímpico da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A organização do evento esteve semana passada na sede da Associação de Golfistas Profissionais (PGA), na Flórida, Estados Unidos, para acertar os últimos detalhes da competição.



O idealizador e principal responsável por trazer o torneio para o Rio, o empresário Carlos Favoreto, participou diretamente de reuniões com a presidente do PGA Tour, Alex Baldwin, em Ponte Vedra, e visitou um dos principais campos de golfe do circuito, o TPC Sawgrass. Favoreto contou detalhes sobre esse encontro e espera ser positivo para o Rio ter um evento dessa magnitude.



"O torneio hoje é considerado pelo PGA Tour, principal associação de golfe profissional do mundo, como o terceiro maior torneio do planeta, sendo uma grande honra sediarmos esse torneio para os próximos três anos, onde colocamos o Brasil no mapa mundial do golfe e de tudo que esse esporte traz de benefício para saúde e para economia local, seja por meio da prática esportiva, seja por meio do turismo", disse Carlos Favoreto, que é presidente do Campo Olímpico de Golfe da Barra da Tijuca.



O Rio de Janeiro será palco do PGA Tour Américas de Golfe pelos próximos três anos. O acordo foi assinado em julho de 2024. Ainda no ano passado, o local recebeu a 69º ECP Brazil Open, tida como evento-piloto, e foi considerada um sucesso de organização.



O golfe é praticado por mais de 60 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, segundo a CBGolfe, são cerca de 20 mil praticantes. Em Paris 2024, o esporte esteve presente nas Olimpíadas de Verão, o que foi a terceira vez consecutiva no evento.