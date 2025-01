Lewis Hamilton chega na Ferrari: 'Começo de nova era'

Vestido com terno e gravata, piloto publicou foto em Maranello

Publicado em 20/01/2025 às 10:17

O piloto britânico Lewis Hamilton deu pontapé inicial nesta segunda-feira (20) na função de piloto da Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 e celebrou o momento em uma publicação nas redes sociais.

Em um foto divulgada no Instagram, o heptacampeão aparece usando terno e gravata, uma vestimenta que foge um pouco de seu estilo fashion e despojado visto no paddock.



"Hoje iniciamos uma nova era na história desta equipe lendária e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos", escreveu ele, após sua primeira visita a Maranello.



O britânico vem de 12 temporadas pela Mercedes, onde conquistou seis de seus sete títulos mundiais (o outro foi pela McLaren), e tentará devolver a Ferrari ao topo da F1 após quase 20 anos de jejum, ao lado do monegasco Charles Leclerc.

"Há alguns dias em que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", acrescentou.



Hamilton destacou ainda que teve "a sorte de atingir marcos" em sua carreira que nunca imaginou serem possíveis, mas uma parte de si "sempre se apegou ao sonho de dirigir de vermelho". "Não poderia estar mais feliz por realizar esse sonho hoje", concluiu.



Abaixo do texto em inglês, o piloto também escreveu as mesmas palavras em italiano. Por sua vez, a Ferrari deu boas-vindas ao piloto ao compartilhar a mesma foto. "Benvenuto, Lewis", disse a escuderia italiana. (com Ansa)