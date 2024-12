Empresário João Paulo Magalhães Lins é eleito presidente do Botafogo

John Textor parabeniza: ‘Sei que está à altura do desafio. Vamos continuar buscando taças juntos!’

Publicado em 20/12/2024 às 07:58

Alterado em 20/12/2024 às 08:05

João Paulo Magalhães Lins promete trabalhar em parceria com o John Textor, comandante da SAF do Fogão Foto: divulgação

João Paulo Magalhães Lins, empresário e ex-gestor do Boavista, foi eleito nessa quinta-feira (19) novo presidente do Botafogo para o quadriênio 2025-2028. Em suas primeiras palavras, prometeu apoiar como for possível John Textor e a SAF, que controlam o futebol alvinegro.

"Tudo o que eu puder fazer para apoiar o John Textor e a SAF, eu farei. Sou um soldado do Botafogo e vou proteger o futebol do clube sempre. Estamos aqui para apoiar o John e o que mais o Botafogo precisar para conquistar mais títulos", disse.

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor parabenizou o novo presidente:

“Parabéns, João Paulo! Agora é parte de uma orgulhosa e gloriosa tradição de liderança… o Passado, Presente e Futuro do nosso amado Botafogo. Sei que está à altura do desafio! Vamos continuar buscando taças juntos!", escreveu Textor no Instagram nessa quinta-feira (19).

João Paulo ficará à frente do clube associativo e não terá poderes sobre o futebol, sendo responsável por tocar a área social e os esportes olímpicos. Ele recebeu 58% dos votos totais, derrotando a chapa de Vinicius Assumpção, que teve 40,4%.

Esta foi a primeira eleição do Botafogo depois que o futebol foi transformado em SAF. João Paulo teve o apoio do presidente Durcesio Mello, que continuará com uma cadeira no Conselho de Administração da SAF até maio de 2026.