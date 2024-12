Real Madrid bate Pachuca e vence Copa Intercontinental

...

Publicado em 18/12/2024 às 16:41

Alterado em 18/12/2024 às 17:00

Em final disputada em Doha, no Catar, o Real Madrid derrotou nesta quarta-feira (18) o Pachuca, do México, pelo placar de 3 a 0 e conquistou o título da Copa Intercontinental.

A equipe da capital espanhola sofreu com o oponente no início do jogo, mas não demorou para tomar conta do embate no Oriente Médio.

O centroavante Kylian Mbappé inaugurou o marcador no primeiro tempo e foi seguido pelos brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, eleito ontem (17) o melhor jogador do mundo pela Fifa.



Além de ter dado uma assistência e balançado as redes, o camisa número 7 foi eleito o craque da final do Mundial e também o melhor jogador da competição.



O Real Madrid, que recebeu US$ 5 milhões em premiação pela conquista, venceu um título mundial pela nona vez em sua história. Além disso, essa foi a 12ª ocasião seguida que um clube da Europa ganha o torneio.



O italiano Carlo Ancelotti, por sua vez, alcançou a marca de 15 títulos pelos Blancos e se tornou o treinador com mais conquistas na história do poderoso clube, superando Miguel Muñoz. (com Ansa)