Eduardo, Tchê Tchê e Marçal puxam fila de saídas do Botafogo após fim de contrato; saiba outras situações

Publicado em 12/12/2024 às 17:20

Alterado em 12/12/2024 às 17:20

Do Blog do Gentile- O Botafogo definiu que não renovará com os jogadores em fim de contrato em 2024. São os casos de Eduardo, Tchê Tchê, Marçal e Óscar Romero. Eles, inclusive, já se despediram dos companheiros após a derrota para o Pachuca pela Copa Intercontinental.

Adryelson e Pablo também estão de saída após o término de empréstimos. O primeiro retorna ao Lyon com sentimento de missão cumprida, enquanto o segundo volta a ter vínculo com Flamengo após uma temporada marcada por muito tempo no departamento médico.

Dos que estão com o contrato chegando ao fim a única dúvida é com relação a Gatito Fernández. O goleiro estava praticamente descartado, mas boas atuações abriram novamente as negociações e o paraguaio pode ficar.

Já Jeffinho, emprestado pelo Lyon, ficará para a próxima temporada. Ele teve bom início, mas depois sofreu com lesões e perdeu espaço. Com algumas saídas prováveis, há expectativa que ele possa se reencontrar com as boas atuações.

Além disso, o Botafogo vê futuro em aberto com relação ao técnico Artur Jorge e aos atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, todos muito valorizados no mercado da bola.