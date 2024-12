Entrevista - Kleber Leite: 'Bap era a melhor opção'

...

Em entrevista exclusiva ao JORNAL DO BRASIL, o ex-presidente do Flamengo Kleber Leite diz por que apoiou o vitorioso candidato da oposição na recente eleição no clube. Leite fala também de sua paixão e dos grandes desafios do maior de futebol das Américas.



JORNAL DO BRASIL: O Presidente Landim foi vitorioso em sua gestão, ganhando títulos importantes, sobretudo a taça Libertadores da América. No entanto esses títulos não foram suficientes para ele ele eleger seu sucessor . A que o sr. atribui a derrota do candidato do Landim ?

Kleber Leite: O ser humano tem memória curta. Da mesma forma que Eduardo Bandeira de Mello, que foi o presidente responsável pelo início de verdadeira revolução na vida do Flamengo, de quem a digital estará em todos os títulos conquistados, a recíproca é verdadeira com relação a Landim. Os dois últimos anos foram muito ruins no que diz respeito ao futebol. Dois Brasileiros e duas Libertadores jogados pela janela…



Paralelo ao futebol, a figura do presidente. Se nosso Catito Peres fosse eleger entre os três candidatos à presidência do Flamengo, um deles para dirigir o JB, com certeza, seria o Bap. Idem a família Marinho, para comandar a Rede Globo, ou o Textor para comandar seu conglomerado de clubes. Todos elegeriam o Bap. Pela sua origem profissional, pela carreira vitoriosa, e por estar antenado com este mundo novo.

A maioria significativa do associado rubro-negro seguiu a mesma linha.

O Sr acha viável economicamente o Flamengo investir RS 2 bilhões por meio de endividamento para construir um novo estádio, sendo que o Maracanã está à sua disposição?



Este é um tema que pode ser encarado de duas formas. A primeira, exclusivamente, com olhar carimbado pela economia. Quem pode e poderá continuar usando o Maracanã ao longo da vida, sem precisar investir e ainda ter lucro com o ex maior estádio do mundo, sem dúvida, é muito mais atrativo do que, de cara, saber que tem pela frente que correr atrás de mais de dois bilhões para ter “a casa própria”. Isto explica o fato de que muita gente prefere ter um imóvel alugado, aplicando o dinheiro e tendo maior rentabilidade do que a valorização de um imóvel comprado.



A segunda visão é o da paixão. O torcedor do Flamengo da mesma forma que bate no peito e brada que, entre todos os clubes que disputaram todos os campeonatos brasileiros, é o único que jamais foi rebaixado, tem o seu calcanhar de Aquiles quando ouve de torcedores rivais que o Flamengo não tem casa para chamar de sua.



Como este processo teve início com a compra do terreno e por ter certeza de que o time formado pelo Bap para dirigir o clube é de altíssimo nível, dá para acreditar em um final feliz, embora seja missão difícil o de construir o estádio sem comprometer a performance esportiva.

O que falta para o Flamengo se tornar um competidor de igual para igual com Real Madrid, Chelsea, Barcelona, PSG e outros times europeus? O Flamengo na administração Bap continuará vendendo as pratas da casa?

O sonho de todo torcedor do Flamengo é estar na primeira fila do futebol mundial. Como não se vive sem projeto e o do nosso continente já foi conquistado, é tentar subir este último degrau e lá ficar para sempre. Com esta torcida incomparável, qualquer projeto é possível. Quando chegar a este nível, claro que não haverá a necessidade de vendes os nossos meninos.

Quem você gostaria de ver jogando no Flamengo? Se pudesse dar uma sugestão para o Bap, quem o Sr. traria para o Flamengo? Neymar joga no teu time?

Proporia ao Textor uma troca de argentinos… Este Almada me encanta. Se Neymar estiver a fim de “pegar no breu”, por que não?

Saudações rubro-negras!