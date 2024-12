Bap faz primeira promessa como presidente do Flamengo

Publicado em 09/12/2024 às 22:53

Alterado em 09/12/2024 às 23:01

Por Thomas Alencar - O Flamengo tem um novo presidente. Nesta segunda-feira (09), Luiz Eduardo Baptista derrotou Rodrigo Dunshee e Mauricio Gomes de Mattos, tornando-se o mandatário rubro-negro. Logo após o anúncio oficial, Bap, como é conhecido, fez a primeira promessa e destacou o objetivo de elevar o Mais Querido a um novo patamar.

“Festa da democracia rubro-negra. Tenho certeza de que vamos levar o Flamengo a um novo patamar”, disse Luiz Eduardo Baptista durante seu primeiro discurso como presidente do time rubro-negro, na Gávea, sede social da equipe.

— Aos amigos mais próximos, ao meu generalato de campanha. Muito obrigado. Vocês são demais. Por fim, a toda a nação rubro-negra que torceu, que vibrou, que nos apoiou e ao corpo de sócios do Flamengo, nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje presidente e vice do Mais Querido. Muito obrigado. Vamos por mais — completou Bap.

ELEIÇÃO AGITADA

A eleição no Flamengo começou às 8h e foi finalizada às 21h (horário de Brasília). Na contagem das urnas eletrônicas e físicas, Bap teve ampla vantagem sobre os adversários. Isso porque, o novo presidente rubro-negro recebeu 1.731 votos, contra 1.166 de Rodrigo Dunshee e 363 de Mauricio Gomes de Mattos.

CALENDÁRIO CHEIO

Para a próxima temporada, o Flamengo terá calendário cheio. No início do ano, o time rubro-negro terá o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Na sequência, começa a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, por fim, o Super Mundial de Clubes, que será nos Estados Unidos entre junho e julho.