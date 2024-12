É tempo de Botafogo! Glorioso vence São Paulo, é tricampeão brasileiro dentro do Nilton Santos e faz história de novo

...

Publicado em 08/12/2024 às 18:02

Alterado em 08/12/2024 às 18:35

Que 2024! Uma semana depois de faturar a Libertadores, o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (8), no Estádio Nilton Santos lotado, e conquistou o tri do Campeonato Brasileiro, voltando a ser campeão do mais importante torneio do país depois de 29 anos. Definitivamente, É tempo de Botafogo!

A vitória foi ainda mais especial, no dia do aniversário da fusão do Club de Regatas Botafogo com o Botafogo Football Club, brindando os 40 mil torcedores que lotaram o Niltão e outros milhares que tanto sofreram. Uma conquista repleta de simbolismos, o primeiro grande título dentro de casa. E o Fogão ficou seis pontos à frente do vice-campeão Palmeiras, que perdeu para o Fluminense no Allianz Parque.

É também o reconhecimento de uma equipe que fez história. O Botafogo se torna apenas o quarto time a conseguir conquistar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, repetindo o Santos de 1962 e 1963 e o Flamengo de 2019. Agora, o Fogão segue viagem para disputar a Copa Intercontinental, no Catar. Pode vir mais título por aí…

'Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro'

(Verso de Belchior emprestado ao torcedor do Fogão)

O jogo

O Botafogo entrou em campo sabendo que o empate lhe seria suficiente e cansado pela maratona de jogos – e, além de tudo isso, o tempo ainda estava muito quente. O São Paulo, com uma equipe completamente reserva, começou a partida com um pouco mais de posse de bola, mas sem forçar também para não ser surpreendido em algum contra-ataque.

Apesar do jogo ter começado um pouco morno, o Botafogo criou algumas chances. Aos 13 minutos, Luiz Henrique fez jogada pela direita, Mateo Ponte tentou finalizar de letra e Igor Jesus bateu mascado, para fora. Dois minutos depois, Luiz Henrique tentou invadir a área e foi desarmado, Marçal pegou a sobra e arriscou da entrada da área, e a bola saiu com perigo.

A situação seguia sob controle, já que o Palmeiras estava apenas empatando com o Fluminense no Allianz Parque. O Botafogo apertou o ritmo e Igor Jesus, de cabeça, obrigou o goleiro Jandrei a fazer uma difícil defesa em dois tempos, após cruzamento de Savarino.

Até que, em São Paulo, o Fluminense abriu o placar sobre o Palmeiras. A torcida do Botafogo vibrou e, ainda comemorando, viu o Fogão abriu o placar, numa pintura. Aos 37 minutos, o São Paulo saiu jogando mal, Marlon Freitas roubou e enfiou, Igor Jesus só tocou para o lado e Savarino, que só faz gol bonito, tocou de cavadinha, encobrindo Jandrei: 1 a 0 e êxtase total no Nilton Santos.

Com os resultados de momento, o Botafogo estava abrindo seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, colocando na tabela a superioridade que apresentou nos confrontos diretos contra o time de Abel Ferreira. E o Glorioso quase fez o segundo ainda no primeiro tempo, aos 40: Marlon Freitas fez lindo lançamento, Alex Telles tocou, Jandrei salvou com o pé e, no rebote, Igor Jesus parou no goleiro tricolor.

O Botafogo seguiu controlando a partida no segundo tempo. Aos 12 minutos, quase saiu o segundo: Thiago Almada tocou, Igor Jesus fez o corta-luz, Luiz Henrique dominou e chutou no cantinho para grande defesa de Jandrei. Cinco minutos depois, o São Paulo empatou. William Gomes roubou de Marlon Freitas, avançou e chutou na saída de Jhon: 1 a 1.

O empate continuava servindo ao Botafogo, ainda mais que o Palmeiras seguia perdendo. E a partida meio que se arrastou assim até o final. Perto dos acréscimos, ainda houve tempo para Rafael entrar em campo, após oito meses sem jogar, e ser homenageado em sua despedida dos gramados. E para uma justiça ser feita. No último lance, Gregore roubou uma bola na entrada da área e fez o gol da vitória e do título. O Glorioso voltou a ser campeão brasileiro!

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora segue viagem para o Catar, já na noite deste domingo, para a disputa da Copa Intercontinental. O Glorioso enfrenta o Pachuca (MEX) na quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, valendo o título do Dérbi das Américas e uma vaga para enfrentar o Al-Ahly (EGI) na semifinal.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SÃO PAULO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 8/12/2024 – 16h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO)

VAR: Daniel Nore Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: 41.986 presentes

Cartões amarelos: –

Cartões vermelhos: –

Gols: Savarino 37’/1ºT (1-0), William Gomes 17’/2ºT (1-1) e Gregore 46’/2ºT (2-1)