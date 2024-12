Botafogo vence o Internacional e fica a um empate do título de campeão brasileiro

Publicado em 04/12/2024 às 23:27

Alterado em 05/12/2024 às 07:49

Quase lá! Campeão da Libertadores, o Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, e agora está a um ponto de conquistar o tri do Campeonato Brasileiro. Basta um empate contra o São Paulo, domingo, no Estádio Nilton Santos, na última rodada, para o Glorioso ficar com a taça.

O Botafogo estava sendo campeão até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras virou para cima do Cruzeiro no Mineirão, vencendo por 2 a 1. O Glorioso tem 76 pontos, enquanto o Palmeiras, que tem 73, enfrenta o Fluminense domingo, às 16h, no Allianz Parque. Se houver empate em pontos, o time paulista fica à frente por ter mais vitórias.

O jogo

Logo no começo do jogo, o Botafogo perdeu Vitinho, que precisou ser substituído com dores no joelho após uma entrada dura de Vitão. O árbitro Ramon Abatti Abel nem falta deu, apontando apenas escanteio. Mas foi do escanteio que o Glorioso abriu o placar. Aos cinco minutos, em jogada ensaiada, Thiago Almada cruzou para trás e Savarino, da meia-lua, pegou de primeira e acertou o canto de Rochet, marcando um golaço: 1 a 0.

Depois do gol, o Botafogo passou a jogar esperando os espaços para contra-atacar. O Internacional se lançou e passou a dominar o jogo. Aos 11 minutos, Bruno Tabata fez jogada da direita para o meio e chutou, Adryelson tentou cortar e quase fez contra. Depois, aos 23, Enner Valencia recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, acertando a trave de Gatito. Ufa!

A partida ainda estava nervosa por conta das reclamações contra o árbitro Ramon Abatti Abel, vindas principalmente do lado gaúcho, sem muita justificativa. Já perto dos acréscimos, aos 43, o Colorado quase empatou, com Borré cabeceando livre nas mãos de Gatito. E o Botafogo foi para o intervalo sendo campeão, já que o Palmeiras estava empatando com o Cruzeiro no Mineirão.

No segundo tempo o Internacional continuou em cima e o Botafogo, mesmo cansado por ter jogado uma final de Libertadores com um a menos desde o primeiro minuto, foi guerreiro e se segurou como pode. O Colorado de fato só foi chegar com mais perigo aos 29 minutos, em finalização de Wesley que Gatito espalmou no cantinho direito.

Totalmente exausto dentro de campo, o Botafogo foi se segurando como pode até o fim. Aos 45 minutos, o Internacional – que deu a vida mesmo sem aspirações na tabela – chegou com muito perigo, Borré finalizou dentro da pequena área e Gatito Fernández salvou. Mas no fim deu tudo certo e o Glorioso conquistou mais uma vitória espetacular. Falta só um pontinho…

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora faz o último jogo no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (8/12), às 16h, contra o São Paulo, com ingressos já esgotados no Estádio Nilton Santos. Depois, viaja para o Catar para estrear na Copa Intercontinental diante do Pachuca, na próxima quarta-feira (11/12), às 14h, no Estádio 974, em Doha.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Beira-Rio

Data-Hora: 4/12/2024 – 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Renda e público: R$ 1.119.930,50 / 33.307 pagantes / 37.628 presentes

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Rochet, Wesley e Bernabei (INT); Raul e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gol: Savarino 5’/1ºT (0-1)