Campeão, Botafogo ganha mais US$ 23 milhões e fecha Libertadores com R$ 194 milhões de premiação

Publicado em 01/12/2024 às 09:01

Alterado em 01/12/2024 às 09:01

O Botafogo é campeão da Libertadores. O título em cima do Atlético-MG, conquistado neste sábado (30) em Buenos Aires, rendeu ao Glorioso um prêmio de US$ 23 milhões (R$ 137,4 milhões na cotação atual).

Na cerimônia de premiação, coube a John Textor receber o cheque simbólico das mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Somado aos valores que já haviam sido conquistados nas fases anteriores, o Glorioso – que participou desde a fase preliminar – fechou a competição com R$ 194 milhões de premiação da Conmebol.

Futuro de Luiz Henrique

Craque da Libertadores e decisivo na final, com um gol e um pênalti sofrido, Luiz Henrique foi um dos grandes nomes da competição. Contratado no início do ano, o atacante do Botafogo convivia com especulações da imprensa de que sairia em julho para o Lyon. Agora, há novamente dúvida sobre seu futuro.

John Textor foi sincero na entrevista após o título da Libertadores e deixou a decisão para o jogador:

"Ele tem uma escolha, certo? O que fazemos na Eagle é trazer jogadores, pedir a eles que vençam campeonatos e então honramos o caminho deles. Nenhuma (rede) multiclubes faz isso, um dono que deixa a decisão para o jogador. Obviamente ele tem grandes times que querem vê-lo na Europa. Ele pode acordar amanhã e perceber que esse (Botafogo) é o lugar especial dele. A decisão é dele. É o que fazemos aqui. A água corre por onde deve, certo? Eu não controlo essas decisões. Só tento juntar todos e sentir a alegria de estar aqui", afirmou, em declaração reproduzida pelo site “GE”.