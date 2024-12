A GLÓRIA ETERNA É DO GLORIOSO! Botafogo, heroico, é campeão da Libertadores 2024

ÉPICO! BOTAFOGO JOGA COM 10, VENCE ATLÉTICO-MG NO MONUMENTAL E É CAMPEÃO DA LIBERTADORES PELA PRIMEIRA VEZ

Publicado em 30/11/2024 às 19:01

Alterado em 30/11/2024 às 19:53

Chegou a hora! É tempo de Botafogo! Numa final épica, em que jogou toda a partida com um a menos por conta da expulsão de Gregore, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, com sua torcida em grande número no Mâs Monumental, em Buenos Aires, e conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história. A Glória eterna é do Glorioso!

Luiz Henrique, com a icônica camisa 7, foi o herói do título, com um gol e um pênalti sofrido no primeiro tempo. Um dos heróis, na verdade, porque os jogadores foram GIGANTES. O Glorioso fez uma partida de superação, protagonizando sem dúvida alguma uma das atuações mais históricas de um time na decisão da Libertadores.

O jogo



A torcida do Botafogo dominou o Mâs Monumental, mas a euforia deu lugar à preocupação logo no começo. Com 29 segundos de jogo, Gregore levantou o pé e atingiu a cabeça de Fausto Vera em lance no meio-campo, sendo expulso pelo árbitro argentino Facundo Tello. O Glorioso teria de jogar a partida toda com um a menos, uma tarefa para lá de complicada.

Só que o Botafogo se organizou em campo, com uma linha de cinco atrás e muito foco. Mesmo com um a menos, fechou bem os espaços e não deixou o Atlético-MG chegar com muito perigo. As finalizações do Galo eram mais de fora da área, com Hulk. Uma delas acertou a cabeça de Alexander Barboza, fazendo o jogo ser paralisado para atendimento.

Artur Jorge aproveitou a parada e chamou Luiz Henrique, para que ele trocasse de lado. E, logo que a bola saiu, o camisa 7 decidiu. Luiz Henrique recebeu de Almada, limpou a jogada e rolou para trás, Marlon Freitas chutou, a bola amorteceu na defesa atleticana e sobrou para Luiz Henrique finalizar rasteiro, batendo Everson: 1 a 0.

Que momento mágico. O Atlético-MG sentiu o golpe, e o Botafogo aproveitou. Aos 40 minutos, houve uma indecisão na defesa do Galo, Luiz Henrique insistiu, tocou na bola e foi atropelado por Everson. O árbitro não tinha dado nada, mas o VAR chamou e ele reviu a decisão, assinalando corretamente o pênalti. Alex Telles cobrou e fez 2 a 0. Apoteose da torcida gloriosa na Argentina.

Mas bastou um minuto do segundo tempo para o jogo ficar tenso de novo. Logo no comecinho da etapa final, Hulk cobrou escanteio e Vargas, um dos três jogadores do Atlético-MG que entraram no intervalo, cabeceou totalmente livre, sem precisar sair do chão, diminuindo o placar para 2 a 1.

O gol motivou o Galo a buscar o empate, e o Botafogo teve de se fechar. Aos sete minutos, Hulk cruzou da esquerda e Deyverson, de peixinho, escorou para fora. Depois, aos 18 minutos, Hulk limpou a jogada pelo lado e soltou a bomba, e John espalmou para escanteio. A final estava tensa.

A partir dos 20 minutos mais ou menos, o Botafogo conseguiu controlar um pouco mais a partida, sem deixar o Atlético-MG construir jogadas mais incisivas. Só aos 41 minutos o Galo voltou a assustar. Mariano lançou lá de trás, Vargas chegou na área e conseguiu escorar, mas por cima do gol (ainda bem!).

Estava escrito. Artilheiro da Libertadores, Júnior Santos ainda fechou o placar aos 51 minutos. Que roteiro!

Próximos jogos

Agora o Botafogo parte para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Já na quarta-feira (4), o Glorioso pode ser campeão, contra o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio. Depois, na última rodada, o Fogão recebe o São Paulo, dia 8, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Mâs Monumental

Data-Hora: 30/11/2024 – 17h

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Público: –

Cartões amarelos: Battaglia, Lyanco, Fausto Vera e Hulk (CAM); Alex Telles, Thiago Almada, Igor Jesus e Vitinho (BOT)

Cartões vermelhos: Gregore 1’/1ºT (BOT)

Gols: Luiz Henrique 35’/1ºT (0-1), Alex Telles 43’/1ºT (0-2), Vargas 1’/2ºT (1-2) e Júnior Santos 51’/2ºT (1-3)