Botafogo esbanja força mental, vence Palmeiras no Allianz e retoma liderança do Brasileirão a duas rodadas do fim

Publicado em 26/11/2024 às 23:27

Alterado em 27/11/2024 às 00:01

DEU GLORIOSO!!! Com muita força mental, inteligente e cirúrgico, o Botafogo venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque por 3 a 1 nesta terça-feira (26) e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, abrindo três para o adversário a duas rodadas do fim. Uma vitória que coloca o Fogão ainda mais perto do título! Faltam quatro pontos.

De quebra, o resultado lava a alma do torcedor e enche o Botafogo de confiança para a final da Libertadores, sábado, contra o Atlético-MG, no Mâs Monumental. A delegação botafoguense viaja para Buenos Aires já nesta quarta-feira para o duelo mais importante da história do clube. É tempo de Botafogo!

O jogo



Como era esperado, foi um grande jogo no primeiro tempo. Em casa, o Palmeiras tomou a iniciativa, e o Botafogo demorou a se encontrar. Logo aos seis minutos, o time da casa teve uma grande chance: após escanteio do lado direito, John saiu muito mal e Gustavo Gómez subiu sozinho, mas finalizou de ombro e errou o alvo, desperdiçando o chamado “gol feito”.

Para aumentar a tensão alvinegra, Bastos sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído logo aos 11 minutos por Adryelson. Mas o Botafogo foi letal e, em sua primeira finalização no jogo, conseguiu abrir o placar. Em jogada ensaiada, Alex Telles bateu escanteio para trás, Thiago Almada rolou e Gregore finalizou sem chances para Weverton: 1 a 0.

Quatro minutos depois do gol, o Palmeiras quase empatou: Rony acertou a trave, após bola rebatida de um “latereiro” cobrado por Marcos Rocha. Depois disso, no entanto, os espaços começaram a aparecer para o Botafogo, que desperdiçou alguns contra-ataques. No fim, o Palmeiras por pouco não marcou novamente: Estêvão cruzou da direita, Felipe Anderson cabeceou no contrapé e John se esticou e conseguiu fazer uma grande defesa. Que jogo!

O jogo caiu um pouco de ritmo no segundo tempo, até pelo ritmo frenético da etapa inicial, e o Botafogo soube também fazer o tempo passar. Aos 24 minutos, a situação se desenhou ainda melhor para o Glorioso, depois que Marcos Rocha deu um tapa no rosto de Igor Jesus com o jogo paralisado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mostrou amarelo, mas o VAR Wagner Reway chamou para revisão e o lateral alviverde foi expulso.

Três minutos depois da expulsão, o Botafogo conseguiu o segundo gol que matou o duelo. John bateu tiro de meta rápido, Igor Jesus ganhou no alto de Caio Paulista e Savarino saiu livre, deslocando o goleiro Weverton e fazendo 2 a 0. No minuto seguinte, o Glorioso ainda poderia ter feito o terceiro: Matheus Martins lançou Almada livre, o argentino avançou e finalizou para uma defesaça do goleiro palmeirense.

Com o placar a seu favor e superioridade numérica, o Botafogo conseguiu se manter no campo de ataque e controlou as ações. Mas o destino quis tornar a situação ainda mais especial. Adryelson, que viveu uma expulsão para lá de controversa no fatídico 4 a 3 do ano passado, fechou a vitória alvinegra de cabeça, aos 43 minutos do segundo tempo, de cabeça. Que enredo! No fim, Richard Ríos diminuiu, com um gol irregular validado. Mas nada que fizesse diferença. !

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 3 BOTAFOGO

Estádio: Allianz Parque

Data-Hora: 26/11/2024 – 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)

Renda e público: 31.753 torcedores

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Mayke e Gustavo Gómez (PAL); Alex Telles, Alexander Barboza, John e Thiago Almada (BOT)

Cartões vermelhos: Marcos Rocha 24’/2ºT (PAL)

Gols: Gregore 18’/1ºT (0-1), Savarino 27’/2ºT (0-2), Adryelson 43’/2ºT (0-3) e Richard Ríos 47’/2ºT (0-4)