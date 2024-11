Flamengo apresenta imagens do estádio próprio aos sócios na Gávea; veja fotos

Projeto prevê lançamento em 15 de novembro de 2029 e "nova geral", com preços mais acessíveis

Publicado em 23/11/2024 às 12:51

Alterado em 23/11/2024 às 12:51

Mais um passo importante na realização do antigo sonho da Nação foi dado! Na noite desta sexta-feira (22), o Flamengo reuniu cerca de 400 associados no Salão Nobre da sede social da Gávea, para apresentar, em primeira mão, o estudo preliminar de arquitetura e engenharia que engloba as bases de projeto do seu futuro estádio próprio. A apresentação foi feita pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice-presidente Geral, Rodrigo Dunshee, pelo vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin, e pelo CEO rubro-negro, Reinaldo Belotti. O estádio tem lançamento previsto para 15 de novembro de 2029, aniversário do Flamengo.

Os estudos e as bases do projeto foram apresentados pela Arena Events + Venues, empresa especialista na construção de estádios e arenas, mas a escolha final da empresa responsável será fruto de uma concorrência a ser realizada entre diversas interessadas. O material contou com um vídeo, imagens e bases orçamentárias. O projeto prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão, divididos entre terreno, sondagem, descontaminação e terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo e urbanização e paisagismo, compromisso com a Prefeitura do Rio. A empresa apresentou ainda um estudo detalhado sobre acústica, fluxo de multidões, integração urbana, meio ambiente, estudo de tráfego, etc. O projeto prevê ainda 6.200m² de painéis de LED. O principal, interno, em 360º, e um telão do lado de fora do estádio.



Estádio será construído na zona portuária do Rio Foto: divulgação/Flamengo



O estádio deverá ter, aproximadamente, 80 mil lugares. A venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas está avaliada, hoje, em R$ 187 milhões Foto: divulgação/Flamengo



No interior do estádio haverá uma galeria de lojas Foto: divulgação/Flamengo

“Sempre foi nosso objetivo deixar um legado para o sócio e torcedor do Flamengo. E fizemos isso em diversas áreas. Na parte esportiva, somos uma gestão multicampeã em todos os esportes. A Gávea nunca esteve tão bem cuidada. Nas finanças foi um show, segundo clube do mundo que mais deu lucro. E a cereja do bolo, que é nosso estádio, só foi possível por conta desses seis anos de trabalho intenso. Reforço isso para que o sócio se lembre que não foi fácil, nem rápido, mas o nosso comprometimento valeu a pena”, disse Landim.

“Todo o projeto e viabilização vão passar pela área de Compliance e Integridade, criada pela nossa gestão. O sócio e o torcedor precisam saber que esse é um compromisso da nossa gestão, que brigou muito para viabilizar esse sonho. E vamos fazer isso sem necessidade de SAF, porque o Flamengo não precisa de um dono, o clube é da Nação. Nós estamos comprometidos com a construção do estádio. Nós temos um projeto técnico detalhado que foi apresentado hoje e vamos trabalhar muito para colocá-lo de pé, sempre consultando o Conselho no momento próprio", disse Dunshee.

Durante a apresentação, a diretoria tirou dúvidas dos sócios e se comprometeu a realizar os investimentos através de novas linhas de receita, criadas com o próprio estádio, sem comprometer as finanças do clube. Essas linhas de receita, somadas, chegam ao valor de R$ 2,467 bilhões. Veja as avaliações:

- Naming rights, avaliado em R$ 1,5 bilhão em 20 anos.

- Venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, avaliada em R$ 187 milhões.

- Venda antecipada de 5.000 cadeiras por 5 anos, avaliada em R$ 183 milhões.

- Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, avaliada em R$ 100 milhões.

- Potencial construtivo da Gávea, avaliado em R$ 497 milhões.

“Esse é mais um passo da conquista histórica que a gestão Landim e Dunshee alcançou. É um sonho que pode se realizar graças a um trabalho excelente de gestão financeira e esportiva e um extenso relacionamento com a Prefeitura. Porém, o sócio precisa estar atento e verificar quem foram as pessoas que realmente atuaram e se comprometem não só com a aquisição do terreno, mas com a construção e viabilização sem impactar o clube e a performance esportiva", explicou Bodin.

Grandeza e proximidade

A Nação pode esperar um caldeirão rubro-negro. Construído neste formato, o estádio prevê aproximadamente 80 mil lugares a serem tomados pela. O projeto também prevê uma “nova geral”, com ingressos mais acessíveis. O torcedor também ficará muito mais próximo ao gramado do que no Maracanã, com uma das menores distâncias entre torcida e gramado do Brasil. A acústica da arquibancada Norte, onde ficará a Maior Torcida do Mundo, foi projetada para que o som chegue ao campo 16 decibéis acima de outros estádios. O estádio terá 60 metros de altura, mais alto que o Maracanã, e contará com 27 elevadores, além de arquitetura integrada com as 16 rampas principais de acesso internas. (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)