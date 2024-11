De virada, Flamengo vence o Cuiabá na Arena Pantanal com gols dos Garotos do Ninho

Guilherme, em sua estreia pelo profissional, e Matheus Gonçalves, balançaram as redes no triunfo por 2 a 1, pela 34ª rodada do Brasileirão

Publicado em 20/11/2024 às 21:13

Alterado em 20/11/2024 às 22:19

Por Rômulo Paranhos - Após pausa para a Data Fifa, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira (20) e, de virada, venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em sua estreia pelo profissional, Guilherme marcou o primeiro e Matheus Gonçalves fez o segundo gol rubro-negro. Com o resultado, o Mengão somou 62 pontos e segue na quarta colocação.

O jogo

Com menos de um minuto, o Flamengo criou a primeira oportunidade em jogada ensaiada no escanteio. Erick Pulgar rolou para Michael, que deixou de calcanhar para Wesley. O lateral bateu colocado e a bola passou muito perto da trave.

As equipes buscavam a posse de bola, com superioridade do time da Gávea, que tentava chegar ao ataque na base da troca de passes. Aos 23’, Pulgar cruzou na medida para Michael cabecear no ângulo, mas Walter se esticou todo para espalmar. Cinco minutos depois, Wesley arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a fazer outra boa defesa.

Nos minutos finais, o time rubro-negro tentou uma pressão para buscar o gol antes do intervalo. Aos 44’, Bruno Henrique deu belo passe para Ayrton Lucas, que chegou batendo de primeira, a bola foi na rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, Wesley soltou uma bomba de fora da área e Walter fez mais uma boa defesa. A primeira etapa terminou com placar em branco, mas com ampla superioridade rubro-negra.



No segundo tempo, o Flamengo seguiu valorizando a posse de bola no campo ofensivo em busca de espaços para fazer as jogadas de penetração. Pouco depois dos 10’, Filipe Luís fez as duas primeiras substituições na partida. Matheus Gonçalves no lugar de Ayrton Lucas e o jovem Guilherme no lugar de Alcaraz.

Apesar do domínio rubro-negro, o Cuiabá acabou abrindo o placar com Derik Lacerda, que ganhou na velocidade e chutou de canhota para fazer 1 a 0. O Mais Querido reagiu logo em seguida e deixou tudo igual aos 16’. Bruno Henrique ganhou pela direita, foi na linha de fundo e rolou para trás. Guilherme, que tinha acabado de entrar, finalizou forte para vencer Walter: 1 a 1. Foi o primeiro gol do garoto do Ninho nos profissionais.

O Cuiabá chegou a balançar as redes novamente aos 26’, mas o VAR flagrou o impedimento de Isidro Pitta no início da jogada. O Rubro-Negro foi para pressão na reta final. Aos 37’, Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda e rolou para a entrada da área. Evertton Araújo chegou finalizando e Walter salvou os donos da casa novamente.

O Mengão foi persistente e buscou o gol da vitória nos acréscimos! Michael aproveitou a falha de Marllon, entrou na área e cruzou para Matheus Gonçalves marcar o segundo, virando o jogo e decretando o triunfo rubro-negro na Arena Pantanal.

Flamengo

Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Guilherme) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Michael e Bruno Henrique (Cleiton).

Técnico: Filipe Luís.

Cuiabá

Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral, Denilson (Isidro Pitta) e Ramon (David); Clayson (Gustavo Sauer) e Derik Lacerda (Jadson).

Técnico: Bernardo Franco.

Ficha técnica

Cuiabá 1x2 Flamengo – 34ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal

Data e horário: 20/11/2024 às 19h

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA/SP), Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Evertton Araújo (FLA), Lucas Mineiro (CUI) e Fabrício Bruno (FLA)

Gols: Derik Lacerda (13’2ºT), Guilherme (16’2ºT) e Matheus Gonçalves (47’2ºT).

(com Ascom do Flamengo)