O que é mais importante, a Proclamação da República ou a data da fundação da maior paixão popular do Brasil?



Aqui entre nós: se não fôssemos uma república, desde que o país fosse conduzido com retidão e sabedoria, faria alguma diferença?



Agora, se no dia 15 de novembro de 1895 fosse um dia qualquer, sem que nenhum fato relevante tivesse acontecido — como, por exemplo, o Flamengo não ter nascido —, o mundo seria o mesmo?



Pelos motivos expostos, todo ano brado e anuncio a quem posso que, hoje, dia 15 de novembro de 2024, dia em que a maior paixão popular deste país completa 129 anos, é claro… feriado nacional!!!

Esta “Nação”, com seus mais de 40 milhões de habitantes apaixonados, supera a população, por exemplo, da Espanha e, unida, sem nenhum sentimento separatista…

Mas, afinal, como explicar essa paixão avassaladora? Como entender de que modo essa entrega seja 100% hereditária e, se não bastasse, capaz de encantar e apaixonar, também, os refugiados de menores nações? Outras torcidas, que se rebelam dia após dia contra a tirania de ter que se entregar a gostos, no mínimo, duvidosos, impostos pelo pai.

Você conhece algum rubro-negro cuja sequência familiar torça por outro clube? Caso conheça, para confirmar a regra de fidelidade familiar rubro-negra, você está diante de uma exceção.



A recíproca não é verdadeira, e aí reside o segredo do tamanho da nossa nação. Quantas pessoas você conhece que são apaixonadas pelo Flamengo, mesmo tendo pais que não são rubro-negros? Respondo: um mundo de gente.

E o que apaixona tanta gente? O que comove tanta gente? Que mistério é esse?



A história? As cores? O hino? Os ídolos?



Enfim, este é um mistério que jamais será desvendado, até porque essa paixão existe para ser sentida e não explicada.

Neste 15 de novembro de 2024, mais uma vez agradeço aos meus pais, Lizete e Fernando, que, no ano de 1955, me pegaram pelas mãos, aos seis anos de idade, e, em uma noite de quarta-feira, no Maracanã, me conduziram para um mundo até então desconhecido que, como num passe de mágica, no dia do nosso tricampeonato, se transformou na paixão da minha vida.



Paixão esta que tive a honra de servir, durante nove anos, como presidente e vice-presidente de futebol.

Hoje é o nosso dia. Parabéns, rubro-negros do Brasil afora, que fazem deste amor maior o mais importante símbolo de paixão popular do Brasil.

Curtam, pois, o nosso feriado nacional.

MENGOOOOOO!!!