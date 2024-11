Botafogo não consegue superar retranca e antijogo do Cuiabá e fica no 0 a 0 no Nilton Santos

Publicado em 09/11/2024 às 18:33

Alterado em 09/11/2024 às 18:55

O Botafogo tentou, martelou, botou bola na trave, mas não conseguiu superar a retranca e o antijogo do Cuiabá e ficou no 0 a 0 neste sábado (9/11), diante de quase 42 mil torcedores no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso viu reduzir a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro de seis para quatro pontos para o Palmeiras ao fim da 33ª rodada.

O jogo

Como era de se esperar, o Botafogo teve total iniciativa do jogo. O Cuiabá, por sua vez, mesmo precisando da vitória para seguir com alguma chance de evitar o rebaixamento, optou pela cera, fazendo um cai-cai insuportável e contando com a conivência do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. A primeira parte do primeiro tempo foi irritante.

O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, na bola parada. Após cobrança de escanteio, Marllon deu a casquinha no primeiro pau e Marlon Freitas chegou desviando antes que Raylan completasse para o gol. Ainda bem! O Botafogo custou a conseguir de fato alguma jogada mais perigosa, e só foi fazer isso nos minutos finais.

Aos 37 minutos, Vitinho chegou ao fundo e cruzou para trás, Thiago Almada bateu de primeira e Walter fez grande defesa. Depois, aos 40, Savarino cruzou e Igor Jesus cabeceou com muito perigo, para fora. Nos acréscimos, Marlon Freitas arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave. E nada de gols no primeiro tempo…

O segundo tempo começou como o primeiro. O Botafogo tinha a bola, mas errava muito na tomada de decisão ou na hora de finalizar. O técnico Artur Jorge foi mexendo, colocando atacantes, mas as chances reais custaram a aparecer. Só aos 28, quando Luiz Henrique chutou com perigo, à esquerda, após corte da zaga do Cuiabá.

A pressão alvinegra se intensificou nos minutos finais. Aos 37 minutos, Igor Jesus recebeu em profundidade e rolou para trás, Júnior Santos chegou chutando e Marllon salvou em cima da linha. Incrível! E a rede não quis balançar mesmo…

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 CUIABÁ

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 9/11/2024 – 16h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)

Renda e público: R$ 2.949.695,00 / 34.928 pagantes / 41.899 presentes

Cartões amarelos: Derik Lacerda, Denilson, Ramon, Bruno Alves, Bernardo Franco e Gabriel (CUI)