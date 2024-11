Com gol de falta de David Luiz, Mengão bate o Cruzeiro no Independência

Vitória por 1 a 0 recoloca o time rubro-negro na quarta colocação do Brasileirão com 58 pontos

Publicado em 06/11/2024 às 23:12

Alterado em 07/11/2024 às 08:10

Por Rômulo Paranhos - Atuando em Belo Horizonte, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira (6) e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. David Luiz, em cobrança de falta, marcou o único gol da partida. Com o triunfo, o Rubro-Negro somou 58 pontos e retornou à quarta colocação do campeonato.



O jogo

A partida começou com o Cruzeiro valorizando a posse de bola no campo ofensivo, enquanto o Flamengo adotava uma postura mais cautelosa, esperando o adversário para poder contra-atacar. Aos poucos, o time rubro-negro foi conseguindo ficar mais com a bola no ataque e tentava chegar à meta de Cássio.

Aos 21’, a primeira boa chegada da equipe rubro-negra ao ataque foi com Matheus Gonçalves, que tabelou com Plata e arriscou o chute colocado. Cássio fez a defesa. Um minuto depois, David Luiz lançou Bruno Henrique na direita, o atacante ganhou a disputa com Marlon e bateu para o gol. A bola pegou na trave e foi parar no lado esquerdo da área.

Na reta final, o Mais Querido teve maior controle da posse, rodando a bola de um lado para o outro buscando um espaço para penetrar na área adversária. Aos 40’, Rossi deu bom lançamento para Bruno Henrique em velocidade, ele driblou o marcador, invadiu a área e bateu cruzado, mas ninguém chegou para finalizar. A primeira etapa terminou sem gol.

Logo no início da segunda etapa, o Mengão inaugurou o placar no Independência. Falta para o Flamengo pelo lado direito da área, David Luiz foi esperto ao observar o buraco na barreira e bateu rápido, pegando Cássio desprevenido: 1 a 0.

Após o gol, o Cruzeiro adiantou o time para buscar o empate. Com isso, o Fla tinha espaço para explorar as jogadas de velocidade. Aos 25’, Rossi fez boa defesa num chute de fora da área de Barreal.

Na reta final, Alcaraz chegou a marcar o segundo gol rubro-negro, mas após revisão do VAR, o árbitro marcou o impedimento do argentino. Nos acréscimos, o Cruzeiro foi com tudo para buscar o empate, mas o Flamengo conseguiu administrar a vitória e saiu de campo com uma importante vitória para retornar ao G4 do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Allan, Erick Pulgar (Evertton Araújo) e Alcaraz; Plata, Matheus Gonçalves (Michael) e Bruno Henrique (Lorran).

Técnico: Filipe Luís.

Cruzeiro

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace (Barreal), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Gabriel Veron (Mateus Vital) e Kaio Jorge.

Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Cruzeiro 0x1 Flamengo – 32ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Independência-MG

Data e horário: 06/11/2024 às 21h

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Alex dos Santos (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Plata (FLA), Marlon (CRU), David Luiz (FLA), Evertton Araújo (FLA), Villalba (FLA), Allan (FLA), Alex Sandro (FLA), Rossi (FLA)

Cartão vermelho: Allan (FLA)

Gol: David Luiz (7’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)