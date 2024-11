Com início arrasador, Botafogo passa por cima do Vasco e abre seis pontos de vantagem na liderança do Brasileiro

Publicado em 05/11/2024 às 23:25

Alterado em 05/11/2024 às 23:48

Com um início arrasador, o Botafogo não tomou conhecimento do Vasco, venceu por 3 a 0 nesta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, e abriu seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Ao término da 32ª rodada, o Glorioso tem 67 pontos, contra 61 do Palmeiras e 60 do Fortaleza.

O clássico teve olé da torcida e só golaços, de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Sim, o Raio/Jacaré está de volta! O artilheiro do time na temporada entrou no segundo tempo, recuperado de uma pancada no tornozelo, e voltou a marcar depois de quase cinco meses. Mais uma noite espetacular para a torcida no Niltão!

O jogo



O Botafogo começou o clássico de forma avassaladora. Logo aos dois minutos, Adryelson quase conseguiu finalizar para o gol livre, mas João Victor desviou antes. Depois, aos seis, o zagueiro botafoguense cabeceou na trave, após escanteio cobrado da direita.

Sem deixar o rival respirar, o Botafogo abriu o placar aos oito: em ataque rápido, Marlon Freitas enfiou para Alex Telles, que cruzou da esquerda no segundo pau para Savarino pegar de primeira, marcando um belo gol e colocando 1 a 0.

Três minutos depois, o Fogão abriu a vantagem, com uma obra-prima: Almada apertou a marcação, Hugo Moura saiu jogando errado para trás, Savarino tabelou com Igor Jesus e enfiou para Luiz Henrique, que com dois toquinhos absurdos tirou e finalizou de frente para Léo Jardim. Só de primeira. Um golaço! Botafogo 2 a 0.

Com a boa vantagem construída, o Botafogo acabou deixando o Vasco se animar um pouco. Aos 13, Pumita Rodríguez cruzou, Vegetti finalizou prensado com Adryelson e John fez grande defesa. Sete minutos depois, Pumita deu em Paulo Henrique, que finalizou para mais uma defesa difícil do goleiro do Glorioso.

Mas o Vasco parou nisso. E o Botafogo seguiu soberano. Aos 30, Igor Jesus roubou de Pumita, passou por João Victor e acabou desperdiçando uma grande chance, saindo na cara de Léo Jardim e finalizando para fora.

Aos 39, Igor Jesus driblou João Victor, foi em direção à área e acabou derrubado pelo zagueiro, que já tinha cartão amarelo. O árbitro deu pênalti, mas não o expulsou. Porém, o VAR reviu a jogada e indicou falta fora da área. Aí o juizão Bruno Arleu de Araújo foi lá e mostrou o segundo amarelo para João Victor, expulso. E o Fogão jogaria todo o segundo tempo com um a mais.

Com a superioridade numérica do Botafogo, o segundo tempo foi ataque contra defesa. O Vasco não teve vergonha de voltar do intervalo com mais um volante, pensando somente em se defender. E o Glorioso, com isso, custou a conseguir de fato criar uma chance mais concreta de gol.

O técnico Artur Jorge então foi mexendo. E saiu o terceiro gol, de quem merecia tanto. Aos 26 minutos, Marlon Freitas recebeu de Savarino, limpou a marcação e enfiou para Júnior Santos, que deu uma linda cavadinha por cima de Léo Jardim: 3 a 0. Um presente para o Raio, recuperado de uma pancada no tornozelo.

Depois disso, o Botafogo continuou controlando o jogo, e os minutos finais serviram para contemplar o êxtase da torcida alvinegra, que gritou “olé!” e pode viver um fim de ano histórico.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 VASCO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 05/11/2024 – 21h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Renda e público: R$ 2.351.620,00 / 28.757 pagantes / 32.007 presentes

Cartões amarelos: João Victor e Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: João Victor 42’/1ºT (VAS)

Gols: Savarino 8’/1ºT (1-0), Luiz Henrique 11’/1ºT (2-0) e Júnior Santos 26’/2ºT (3-0)