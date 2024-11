Flamengo vence Atlético-MG por 3 a 1 e larga na frente na decisão da Copa do Brasil

Arrascaeta e Gabigol (duas vezes) balançaram as redes no Maraca. Artilheiro marcou seu 17º gol em finais pelo Mengão

Publicado em 03/11/2024 às 18:11

Alterado em 03/11/2024 às 18:36

Por Rômulo Paranhos - Foi dado o pontapé inicial para a final da Copa do Brasil! E o Mengão saiu na frente ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1, na tarde deste domingo (3), no Maracanã. Com um gol de Arrascaeta e dois do predestinado Gabi, o Rubro-Negro leva uma boa vantagem para Belo Horizonte, podendo até perder por um de diferença para conquistar o pentacampeonato.

Com esses dois gols, Gabi chega a incrível marca de 17 gols em finais pelo Flamengo. Ao todo, o artilheiro já balançou as redes 160 vezes vestindo o Manto Sagrado.

O jogo

Os minutos iniciais eram de bastante estudo, com o Flamengo tentando controlar a posse de bola. A primeira boa jogada da equipe rubro-negra aconteceu logo aos cinco minutos. Gabi deu ótimo lançamento para Michael pela esquerda, ele cortou a marcação e bateu rasteiro. A bola passou raspando a trave.

E não demorou muito para o Mengão abrir logo o marcador! Gerson iniciou a jogada no campo defensivo e achou Wesley. O lateral carregou a bola até a intermediária e tocou para Michael, que rapidamente soltou para Gabi bater de primeira. Everson espalmou para frente, Arrascaeta pegou o rebote e bateu para o fundo das redes: 1 a 0.

Com a vantagem, o time rubro-negro avançou as linhas e ficou trocando passes no campo de ataque. Quando perdia a posse, marcava sob pressão a saída de bola do Atlético. Aos 28’, Léo Pereira foi avançando pelo meio e arriscou uma bomba da intermediária. Everson pulou no ângulo e espalmou para escanteio.

Antes do intervalo, o Mengão marcou o segundo para ampliar a vantagem. E foi com ele, o predestinado Gabigol! Após lançamento para o ataque, Plata conseguiu desviar de cabeça e a bola sobrou para o camisa 99 finalizar rasteiro na saída do goleiro: 2 a 0. O Flamengo fez um belíssimo primeiro tempo, explorando as falhas defensivas do adversário.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Michael recebeu livre na esquerda, a marcação pressionou e ele tocou para Gerson bater da entrada da área. A bola foi por cima da meta. Precisando diminuir a diferença, o Atlético chegava mais ao ataque e tentava levar perigo à meta de Rossi.

Por outro lado, o Mais Querido também buscava o ataque para marcar o terceiro. Com isso, o jogo ficava mais aberto com as equipes querendo o gol. A primeira substituição feita por Filipe Luís foi colocar Alcaraz no lugar de Arrascaeta.

Até que aos 28’, o Mengão chegou ao terceiro novamente com ele, Gabigol! Michael rouba a bola no círculo central, Alcaraz conduziu pelo meio e encontrou o atacante aberto na esquerda. Ele cortou a marcação e bateu com categoria no cantinho esquerdo do goleiro: 3 a 0 e festa da Nação no Maraca! Gabi atingiu a marca de 160 gols com o Manto Sagrado, sendo 17 em finais.

O Atlético-MG descontou aos 34’ com Alan Kardec, que finalizou no canto de Rossi: 3 a 1. O gol despertou o time mineiro, que passou a pressionar o Fla, ficando mais com a posse de bola.

Nos minutos finais, Gabigol saiu para entrada de Varela e foi ovacionado pela torcida. O Atlético-MG se mandou para o ataque em busca do segundo gol, mas o Flamengo conseguiu segurar e saiu com uma vitória importantíssima. Agora, o Mengão pode até perder por um gol de diferença que conquistará o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Michael, Plata (Fabrício Bruno) e Gabi (Varela).

Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG

Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alan Kardec), Otávio (Zaracho), Alan Franco, Rubens e Guilherme Arana (Alisson); Paulinho e Hulk.

Técnico: Gabriel Milito.

Ficha técnica

Flamengo 3x1 Atlético-MG – Jogo de ida da Final da Copa do Brasil

Local: Maracanã-RJ

Público e renda: 67.459 / R$ 15.692.580,00

Data e horário: 03/11/2024 às 16h

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS), Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Cartões amarelos: Guilherme Arana (CAM) e Alex Sandro (FLA)

Gols: Arrascaeta (10’1ºT), Gabi (38’1ºT e 28’2ºT) e Alan Kardec (34’2ºT).

