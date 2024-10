Botafogo deixa jogo nervoso, mas elimina Peñarol e conquista vaga inédita na final da Libertadores

...

Publicado em 30/10/2024 às 23:27

Alterado em 31/10/2024 às 00:17

O Botafogo entrou em campo com uma equipe mista, com cinco titulares no banco Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo está na final da Libertadores pela primeira vez! Em jogo nervoso sem necessidade, o Glorioso perdeu para o Peñarol por 3 a 1 no Centenário, em Montevidéu, nesta quarta-feira (30), mas passou com o placar agregado de 6 a 3. O adversário na grande decisão será o Atlético-MG, dia 30 de novembro, no Mâs Monumental, em Buenos Aires.

O jogo

O Botafogo entrou em campo com uma equipe mista, com cinco titulares no banco. A equipe alvinegra não conseguiu jogar no primeiro tempo e se limitou a correr atrás do Peñarol, empurrado pelo seu torcedor e que não tinha nada a perder. O Glorioso, nitidamente nervoso, não conseguia ficar com a bola e viu o time da casa pressionar.

A primeira chegada mais perigosa do Peñarol foi aos 17 minutos, com Sequeira. Mas, pouco depois, o Botafogo quase marcou na bola parada: Alex Telles cobrou falta de muito longe, a bola saiu muito perto do ângulo e atingiu o poste de sustentação da rede. Aos 28, Savarino também assustou, finalizando rasteiro e acertando o lado de fora da rede.

A pressão do Peñarol foi aumentando e os uruguaios conseguiram marcar aos 31 minutos: Báez arriscou de fora da área e fez um golaço, sem chances de defesa para John, anotando 1 a 0. Logo depois, após cobrança de escanteio, Rodrigo Pérez cabeceou na trave, no rebote Danilo Barbosa deu um chutão, a bola bateu em Marlon Freitas e quase entrou.

Apesar da pressão, o Botafogo foi para o intervalo perdendo por apenas um gol, com uma vantagem de quatro no agregado. E a situação clareou depois que, numa confusão na saída dos times, o goleiro Aguerre deu um pisão em John e foi expulso. Com isso, o Peñarol precisou começar o segundo tempo com um jogador a menos.

Com um a mais, o Botafogo conseguiu ficar mais com a bola no segundo tempo e voltou melhor do intervalo. Aos sete minutos, Marlon Freitas roubou de Leo Fernández no meio, avançou e chutou forte, por cima, com perigo. Aos nove, o árbitro deu pênalti, por toque de mão de Guzmán Rodríguez, quando Vitinho já ia fazendo o gol. Porém, o VAR chamou e ele decidiu cancelar o pênalti, prejudicando o Botafogo duas vezes.

O jogo parecia controlado, mas o Peñarol voltou para o confronto. Aos 14 minutos, Mateo Ponte fez duas faltas duras em sequência, levou dois cartões amarelos e foi expulso, deixando o Botafogo também com dez. Aos 20 minutos, Báez, em mais um chute de fora da área, fez 2 a 0. E o Glorioso conseguiu a proeza de deixar a torcida nervosa…

O maior amigo do Botafogo foi o relógio – e, claro, o placar construído na ida. O Glorioso teve a chance de marcar aos 33, no contra-ataque: Tiquinho enfiou, Marlon Freitas saiu livre e chutou, mas De Amores saiu bem do gol e bloqueou o chute.

O gol do alívio final alvinegro saiu já aos 42 minutos: Thiago Almada desceu com velocidade, tabelou com Marlon Freitas e diminuiu para 2 a 1. Porém, no lance seguinte, Batista fez o terceiro do Peñarol. Nada que fizesse muita diferença. O Botafogo está classificado para a grande final da Libertadores!

Próximos jogos do Botafogo

A final da Libertadores será apenas no dia 30 de novembro, contra o Atlético-MG, no Mâs Monumental, em Buenos Aires. O Botafogo agora foca no Campeonato Brasileiro, e volta a campo na próxima terça-feira (5/11) para receber o Vasco, às 21h30, no Nilton Santos, pela 32ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL 3 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Centenário

Data-Hora: 30/10/2024 – 21h30

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Francisco Vejar (CHI)

Público: –

Cartões amarelos: Sosa (PEÑ) Bastos, Matheus Martins, Vitinho, Mateo Ponte e Thiago Almada (BOT)

Cartões vermelhos: Aguerre – Intervalo (PEÑ); Mateo Ponte 14’/2ºT (BOT)

Gols: Báez 31’/1ºT (1-0), Báez 20’/2ºT (2-0), Thiago Almada 42’/2ºT (2-1) e Batista 44’/2ºT (3-1)

PEÑAROL: Aguerre; Milans (Avenatti 31’/2ºT), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera (Lucas Hernández 14’/2ºT); Damián García (De Amores – Intervalo), Rodrigo Pérez e Leo Fernández; Sequeira (Sosa 14’/2ºT), Báez e Maxi Silvera (Batista 14’/2ºT) – Técnico: Diego Aguirre.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 12’/2ºT), Bastos (Allan 21’/2ºT), Adryelson e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo 12’/2ºT); Matheus Martins (Thiago Almada – Intervalo), Tiquinho Soares e Savarino (Alexander Barboza 27’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.