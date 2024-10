Pra lavar a alma! Botafogo mete cinco no Peñarol e encaminha vaga na final da Libertadores

Publicado em 24/10/2024 às 00:07

Alterado em 24/10/2024 às 00:07

Alexander Barbosa, que fez seu primeiro gol pelo Botafogo, ganha abraço do Luiz Henrique Foto: Vítor Silva/Botafogo

Uma noite para lavar a alma! Com um segundo tempo avassalador, o Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 nesta quarta-feira (23), com mais um show da torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos, e praticamente carimbou a classificação para a final da Libertadores, dia 30 de novembro, em Buenos Aires.

Savarino, duas vezes, Alexander Barboza (que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra), Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os gols da noite. Com o resultado, o Glorioso pode perder por até quatro gols de diferença na quarta-feira que vem, no Campeón del Siglo, em Montevidéu, para encarar Atlético-MG ou River Plate – o Galo venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

O jogo



Apesar das expectativas de que o Peñarol viria todo retraído, os uruguaios começaram a partida até tentando alguns ataques. Mas a principal estratégia dos visitantes foi a conivência do árbitro com a cera – além de algumas faltinhas inventadas pelo péssimo juiz colombiano Andrés Rojas.

O primeiro lance de perigo foi do Peñarol: aos 24 minutos, Rodrigo Pérez tabelou com Maxi Silvera, invadiu a área e chutou para boa importante defesa de John. Por sua vez, o Botafogo não conseguia criar muito e só melhorou na parte final do primeiro tempo, quando Luiz Henrique fez duas jogadas individuais – em uma chutou por cima, e na outra finalizou para Aguerre espalmar.

Mas o Botafogo voltou do intervalo com outra postura e imprimiu um ritmo alucinante. Logo no primeiro minuto, Savarino finalizou de fora e Aguerre espalmou de manchete no canto esquerdo baixo. Aos cinco, enfim saiu o gol: Luiz Henrique enfiou na medida e Savarino tocou cruzado na saída do goleiro, fazendo 1 a 0.

O Niltão explodiu, e abriu-se a porteira. Aos dez minutos, Savarino cobrou escanteio, Igor Jesus conseguiu cabecear no meio da área e a bola sobrou para Alexander Barboza, que levou a melhor sobre o zagueiro e conseguiu finalizar, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra (e que hora boa!): 2 a 0.

Três minutos depois, Igor Jesus fez a jogada pelo meio, mostrando categoria, deu para Luiz Henrique, que enfiou na direita, Vitinho rolou para trás e Savarino chutou de primeira, contando com a colaboração do goleirão: 3 a 0. Igor Jesus ainda quase fez o quarto aos 20 minutos, de cabeça, mas a bola acabou saindo.

Mesmo com o placar elástico, o Botafogo continuou marcando em cima e buscando o gol. E o quarto gol saiu aos 27, e foi uma obra-prima. Em contra-ataque, Savarino deu a enfiada, Igor Jesus tentou o domínio, a bola escapou e ficou com Luiz Henrique, que avançou e deu um lindo toque por cima do goleiro: 4 a 0.

Pensou que acabou? Pensou errado! Faltava o dele. Aos 33 minutos, Igor Jesus deu para Thiago Almada chutar de primeira, Aguerre espalmou para o alto e o centroavante alvinegro cabeceou para as redes, marcando o quinto do Glorioso. Uma noite para lavar a alma do torcedor alvinegro.

Próximos jogos do Botafogo

Botafogo e Peñarol voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30/10), às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Antes, o Glorioso tem mais um importante jogo pelo Campeonato Brasileiro, sábado (26/10), contra o Red Bull Bragantino, às 19h, no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 5 X 0 PEÑAROL

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 23/10/2024 – 21h45

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Renda e público: R$ 4.378.907,50 / 39.393 pagantes / 42.982 presentes

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregore e Artur Jorge (BOT); Rodrigo Pérez (PEÑ)

Cartões vermelhos: –

Gols: Savarino 5’/2ºT (1-0), Alexander Barboza 10’/2ºT (2-0), Savarino 13’/2ºT (3-0), Luiz Henrique 27’/2ºT (4-0) e Igor Jesus 33’/2ºT (5-0)