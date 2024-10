Vini Jr dá show e faz 3 na virada de 5 x 2 do Real Madrid contra o Borússia

Publicado em 22/10/2024 às 19:28

Alterado em 22/10/2024 às 19:30

Jogador revelado pelo Flamengo é favorito para o Bola de Ouro de 2024 na votação da revista "France Football". Mas a maioria dos jornalistas esportivos votantes enviou suas escolhas antes do recital de gala de Vinicius Júnior na casa do Real Madri nesta terça (22), o que pode gerar uma das maiores injustiças se não for o escolhido.



Vinicius Jr deu show na vitória, de virada, do Real Madrid contra o Borússia Dortmund, no jogo de ida da Champions League, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O time alemão surpreendeu, saindo com vantagem de 2 x 0, no primeiro tempo, e deixou a torcida madrilenha calada no primeiro tempo.



No segundo tempo, tudo mudou. O também alemão Rüdiger fez o primeiro gol do Real, de cabeça, em jogada de Mabppé. Longo em seguida, Vini Jr empatou, chutando de esquerda um rebote da defesa.

Foi o início do show, com direito a hat trick.

Logo em seguida, o lateral direito Lucas Vásques, lembrando os tempos em que atuava de ponta-direita, tabelou com um adversário no bico da área, e disparou um balaço estabelecendo a vantagem do Real.



Mas aí veio o gol que coroa qualquer vencedor da Bola de Ouro: aos 40 minutos do 2º tempo, Vini Jr pega um rebote na linha da lateral esquerda da área do Real Madri e dispara por quase 80 metros, deixando a marcação para trás, corta para o meio e desfere um petardo à esquerda do goleiro.

Na comemoração, Vini Jr tirou a cemisa e foi carinhosamente cumprimentado pelo treinador Carlo Ancellotti.

Mas se não bastasse isso, aos 47 minutos do 2º tempo, outro golaço de Vini Jr: ele pega uma bola na intermediária, divide e ganha do zagueiro, invade a área, corta para a direita, chama o zagueiro para dançar e dá um chutaço de esquerda no alto, sem defesa para o goleiro Kobel.

Ovação no Santiago Bernabéu.