Flamengo empata com o Corinthians e garante vaga em mais uma decisão de Copa do Brasil

Com um a menos desde o primeiro tempo, equipe rubro-negra conseguiu segurar o resultado e vai enfrentar o Atlético-MG na final

Publicado em 20/10/2024 às 18:07

Alterado em 20/10/2024 às 18:29

Por Rômulo Paranhos - Rumo à final! No jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo empatou com o Corinthians por 0 a 0, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, e se garantiu na grande decisão do torneio nacional. Agora, o Mengão vai enfrentar o Atlético-MG na disputa do título.

O jogo

A partida começou com as equipes se estudando e brigando pela posse de bola. Precisando reverter o resultado, o Corinthians buscava o ataque desde o primeiro minuto. O Flamengo, por sua vez, foi colocando a bola no chão e procurava trocar passes no ataque.

Aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta na área e Alex Sandro desviou de cabeça para o gol. Mas, após revisão do VAR, a arbitragem marcou o impedimento do lateral-esquerdo. Aos 22’, Arrascaeta avançou pela direita e foi derrubado por Gustavo Henrique, que levou cartão amarelo. No minuto seguinte, Arrascaeta cobrou falta na área e a zaga teve dificuldade para afastar. A bola sobrou na frente de Hugo Souza e foi chutada para frente.

Aos 27’, Bruno Henrique levantou demais o pé e acertou a cabeça de Matheuzinho. O atacante rubro-negro acabou recebendo o cartão vermelho e deixando o Flamengo com um a menos. Com isso, o Corinthians se lançou para o ataque em busca de fazer logo um gol.

Mesmo com um homem a menos, o time rubro-negro conseguia reter a posse de bola no ataque. Com a entrada de Fabrício Bruno no lugar de Gabi, Léo Ortiz passou a atuar mais como volante, e com isso, fortaleceu o setor de meio-campo. A primeira etapa terminou sem gol em Itaquera.

Na volta do intervalo, Ayrton Lucas entrou no lugar de Alex Sandro. Logo no início, De La Cruz sentiu incômodo muscular e foi substituído por Alcaraz. O Corinthians seguia no ataque tentando abrir o placar. Aos 11’, Rossi fez boa defesa em chute de Yuri Alberto.

O Flamengo levou perigo logo em seguida. Gerson deu bom passe para Wesley em profundidade e o lateral chutou para Hugo Souza espalmar para escanteio. Aos 26’, Gerson pediu toque de mão dentro da área e o árbitro mandou seguir. O VAR nem foi capaz de chamar para revisão.

Na reta final, o time rubro-negro conseguiu prender a posse de bola no campo ofensivo, mesmo com um jogador a menos. Aos 40’, Gerson recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu colocado. A bola foi por cima da meta. O Flamengo foi valente, e mesmo com um expulso, segurou o empate até o apito final e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil para enfrentar o Atlético-MG.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Plata); Bruno Henrique e Gabi (Fabrício Bruno).

Técnico: Filipe Luís.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; José Martinez (Carrílo), Charles (Igor Coronado) e Garro; Romero, Talles Magno (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz.

Ficha técnica

Corinthians 0x0 Flamengo – Jogo de volta da Semifinal da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, SP

Data e horário: 20/10/2024 às 16h

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA/RS), Nailton Junior Oliveira (FIFA/CE) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) (com Assessoria/Flamengo)

Cartões amarelos: Gerson (FLA), Gustavo Henrique (COR), Alex Sandro (FLA) e Pedro Henrique (COR)

Cartão vermelho: Bruno Henrique (FLA).