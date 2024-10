Botafogo marca nos acréscimos, mas deixa Criciúma empatar e tropeça no Maracanã

Publicado em 18/10/2024 às 22:02

Alterado em 19/10/2024 às 07:06

Em jogo tenso, o Botafogo conseguiu abrir o placar nos acréscimos, mas sofreu o empate logo depois, teve gol anulado no último lance e ficou no 1 a 1 com o Criciúma nesta sexta-feira (18/10), diante de quase 65 mil pessoas no Maracanã – recorde de público do clube na temporada 2024.

O tropeço mantém o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, mas o vice-líder Palmeiras (57) pode reduzir a distância para um ponto – o Alviverde enfrenta o Juventude no domingo à noite, em Caxias do Sul, fechando a 30ª rodada. Agora, é foco total na semifinal da Libertadores!

O jogo

Como já era esperado, o Botafogo encontrou um adversário muitíssimo retraído. O Criciúma ficou postado com os 11 jogadores atrás da linha da bola, e conseguiu seu objetivo, que foi não deixar o Glorioso chegar com perigo.

Mesmo empurrado pela torcida, o Botafogo não conseguiu criar uma chance sequer efetiva. E terminou o primeiro tempo com 79% de posse de bola, mas apenas uma finalização certa no gol defendido pelo goleiro Gustavo.

No segundo tempo, o Botafogo conseguiu assustar. Logo aos 38 segundos, criou uma grande chance. Luiz Henrique fez a jogada pelo lado direito, rolou para trás e Vitinho, na linha da pequena área, errou – a bola triscou o travessão e saiu por cima.

Num jogo de tão poucas chances, o Botafogo não podia se dar ao luxo de desperdiçá-las. E ainda tinha o goleiro rival para atrapalhar. Aos 14 minutos, Savarino insistiu pelo lado esquerdo, rolou para trás, Almada chutou, Gustavo defendeu, Luiz Henrique pegou o rebote e o goleiro voou no cantinho, fazendo uma espetacular defesa. Incrível.

O Criciúma também assustou, aos 20: após bola jogada na área, Ronald pegou a sobra e chutou da entrada da área, e John espalmou por cima. Mas a pressão alvinegra foi aumentando no fim, com o time repleto de atacantes em campo. E o time catarinense se defendia como podia.

Até que, nos acréscimos, enfim o gol saiu. Após cruzamento de Cuiabano da esquerda, o goleiro do Criciúma se atrapalhou com o próprio defensor e Tiquinho Soares conferiu de cabeça, tirando o grito da garganta do torcedor alvinegro: 1 a 0. Porém, a comemoração durou pouco. Aos 48, Bolasie cruzou, Gregore falhou e Felipe Vizeu empatou de cabeça: 1 a 1.

Depois disso, ainda teve jogo, pressão do Botafogo e gol anulado. Aos 55, Alexander Barboza chegou a marcar num lance para lá de confuso, depois de uma defesa incrível do goleiro Gustavo, mas a bola tocou no braço do zagueiro argentino, o bandeirinha viu, o VAR atestou e o jogo terminou mesmo empatado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CRICIÚMA

Estádio: Maracanã

Data-Hora: 18/10/2024 – 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Gilberto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: R$ 3.261.898,00 / 57.587 pagantes / 64.727 presentes

Cartões amarelos: Allano e Felipe Vizeu (CRI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Tiquinho Soares 45’/2ºT (1-0) e Felipe Vizeu 48’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Carlos Alberto 38’/2ºT), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 26’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê 33’/2ºT) e Thiago Almada (Tiquinho Soares 33’/2ºT); Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino (Eduardo 26’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Jonathan 39’/2ºT), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão (Barreto 26’/2ºT), Ronald, Fellipe Mateus (Wallison Maia 39’/2ºT) e Marcelo Hermes; Allano (Felipe Vizeu 30’/2ºT) e Arthur Caíke (Bolasie 26’/2ºT) – Técnico: Cláudio Tencati.